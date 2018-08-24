МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ответные меры Москвы на новые санкции США не обязательно будут зеркальными. Конгрессмен США назвал условие введения санкций против России

"Совсем необязательна стопроцентная зеркальность. Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций", — прокомментировал он в интервью журналу "Международная жизнь" новые санкции против России по делу Скрипалей.

"На санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки "подсанкционных" политиков. Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира. Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен или ущемлена во всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу, — это некий щелчок по носу и самолюбию", — добавил Рябков и пояснил, что есть множество других способов ответить, не нанося ущерб своим интересам. Credit Suisse: Российские счета не заморожены, произошла реклассификация активов

"Много рассуждений слышится о том, что Россия в ответ должна прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана, уранового концентрата. Это — "самострел", — заявил он.

По его словам, России надо готовиться к тому, что со стороны США рано или поздно придет отказ от закупок этих видов российской продукции. Возможно и существенное их сокращение.

"Мы не должны опережать события. С учетом нынешних настроений в США скорых перемен к лучшему в любом случае не будет", — отметил дипломат.

По словам Рябкова, со стороны России могут рассматриваться все варианты ответных мер.

"В конечном счете решение принимает президент — Верховный главнокомандующий. В должное время политическое руководство страны примет соответствующее решение", — подытожил он.