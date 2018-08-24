МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. АК "Алроса" выставляет алмазы специальных размеров (более 10,8 карата) на аукцион, который пройдет во Владивостоке в период с 27 августа по 12 сентября, говорится в сообщении компании.

Выставляемый на торги ассортимент состоит из 129 алмазов ювелирного качества общей массой 2312 карат. Все камни добыты на месторождениях "Алросы", "Алроса-Нюрба" и "Севералмазе". К участию в аукционе компания пригласила 76 фирм из России, Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга, ОАЭ и США. Итоги аукциона будут подведены 13 сентября.

"Со времени своего создания в 2016 году наш филиал во Владивостоке зарекомендовал себя в качестве надежной торговой площадки. Каждый наш аукцион здесь посещают клиенты не только из России и близлежащих азиатских стран, но также из Европы и США. Этим подтверждается хороший спрос на нашу алмазную продукцию. С начала года на дальневосточной площадке мы провели два аукциона и суммарно получили уже более 30 миллионов долларов выручки от продаж", — сказал директор сбытовой организации "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в сообщении.

Филиал "Алросы" во Владивостоке был создан в 2016 году по решению наблюдательного совета компании в целях развития Евразийского алмазного центра на территории свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.