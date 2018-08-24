МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. У компаний из "списка Белоусова" не будут изыматься средства, государство покажет интересные направления инвестиций, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

"Деньги, о которых мы сегодня вели дискуссию, это деньги компаний и изыматься они не будут. Эти деньги будут инвестироваться самими компаниями в интересные для них проекты. Государство лишь поддержит, поможет, подскажет интересные для компаний направления вложения этих средств, создаст необходимые механизмы с учетом инструментария, который есть у государства", — сказал он.

Он подчеркнул, что власти проинформировали компании, что налоговая нагрузка меняться не будет.

"Мы проинформировали предприятия, что в планах правительства нет повышения налогов на бизнес, наоборот, мы еще раз подтвердили, что налоговая нагрузка меняться не будет по сравнению с той, которая обсуждалась с РСПП и предприятиями, которая уже принята законодательно. Она будет у нас сохраняться", — сказал Силуанов.

В пятницу российские компании встречались с помощником президента Андреем Белоусовым и первым вице-премьером — министром финансов Антоном Силуановым.

Среди представителей бизнеса в списке участников значатся: председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров "Группа ИЛИМ" Захар Смушкин, гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, генеральный директор компании "Полюс" Павел Грачев, зампред набсовета "Алросы" Сергей Иванов, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, генеральный директор "Акрона" Владимир Куницкий, финансовый директор "Норильского никеля" Сергей Малышев, исполнительный директор "Еврохима" Дмитрий Страшнов, президент "Evraz Холдинг" Александр Фролов, генеральный директор "Северсталь Менеджмент" Александр Шевелев, генеральный директор ММК Павел Шиляев, гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов, предправления НЛМК Григорий Федоришин.

По словам главы РСПП Александра Шохина, на встрече обсуждались меры по увеличению инвестиционной активности компаний, а не письмо Белоусова. По итогам встречи стороны договорились искать эффективные инструменты и определять перечень проектов для инвестиций, чтобы это было не в ущерб компаниям, уточнил он.

Ранее Белоусов предложил главе государства рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.