МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития в 2018 году подготовить законопроект об обнулении НДС для российских авиакомпаний на региональные рейсы в обход Москвы, говорится в распоряжении кабмина.

"Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части установления нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что аэропорт, являющийся пунктом отправления или пунктом назначения, не относится к аэропортам Московского авиационного узла", — говорится в распоряжении.

Указывается, что данный закон приведет к снижения финансовой нагрузки на авиакомпании, повышению доступности авиаперевозок, а компенсация выпадающих доходов бюджета произойдет за счет увеличения объемов транспортной работы и дополнительного дохода от неавиационной деятельности.