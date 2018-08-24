МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда заменят на конкретные суммы при определении размера ряда выплат, а также для установления порядка вывоза товаров работниками и жителями Крайнего Севера через таможенную границу Российской Федерации. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу. Кабмин дополнительно выделил регионам на повышение МРОТ 39 млрд рублей

В Минтруде России пояснили, что данным проектом постановления правительства России осуществляются технические правки в действующие нормативные правовые акты. Согласно федеральному закону от 19 июня 2000 года № 82 "О минимальном размере оплаты труда" минимальный размер оплаты труда применяется исключительно для регулирования вопросов, связанных с трудовыми отношениями. А исчисление иных, не связанных с трудовыми отношениями, выплат, налогов, сборов, штрафов, платежей по гражданско-правовым обязательствам с 1 января 2001 года осуществляется исходя из базовой суммы, равной 100 рублям. Проектом постановления предусматривается заменить в ряде актов правительства ссылку на минимальный размер оплаты труда, равный базовой сумме 100 рублей, на конкретную сумму, исчисленную исходя из этой базовой суммы в 100 рублей.

В пояснительной записке к проекту говорится, что минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.

МРОТ предназначен для установления того минимума денежных средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей с учетом прожиточного минимума и не может применяться при регулировании иных, не связанных с трудом, отношений.

"Между тем… этому институту был придан более широкий смысл: минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства в качестве критерия расчета социальных выплат, платежей по гражданско-правовым обязательствам и так далее", — отмечают авторы документа.

Так, исходя из норм федерального закона № 82, с 1 января 2001 года исчисление иных, не связанных с трудовыми отношениями, выплат, налогов, сборов, штрафов, платежей по гражданско-правовым обязательствам осуществляется исходя из базовой суммы, равной 100 рублям. В Госдуме предлагают установить МРОТ в размере 40% от средней зарплаты

"Предлагается исключения ссылки на минимальный размер оплаты труда в постановлении правительства Российской Федерации "О порядке вывоза товаров лицами, работающими и проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, через таможенную границу Российской Федерации", постановление правительства Российской Федерации "О размерах безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) индивидуальных жилых домов и выплат на первоначальное обзаведение хозяйством членам казачьих обществ" и постановлением "О порядке и размерах возмещения судебных расходов, понесенных гражданами и (или) объединениями граждан, а также их представителями в связи с участием в конституционном судопроизводстве", — говорится в пояснительной записке.

Проектом постановления предусматривается заменить в вышеназванных актах правительства ссылку на минимальный размер оплаты труда на конкретную сумму, исчисленную исходя из базовой суммы в 100 рублей.

Так, постановление кабмина "О порядке вывоза товаров лицами, работающими и проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, через таможенную границу Российской Федерации" разрешает гражданам государств СНГ, работающим по договорам или оставшимся после такой работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вывозить или пересылать багажом без взимания начисляемых по единой ставке таможенных платежей бывшие в употреблении личные вещи, а также строительные материалы для индивидуального жилищного строительства на территории СНГ.

Общая стоимость указанных вещей и материалов при каждом вывозе (пересылке) не должна превышать 500 установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Проектом постановления ссылка на 500 установленных законом минимальных размеров оплаты труда заменяется на 50 тысяч рублей.

ССУДЫ ДЛЯ КАЗАКОВ И СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Согласно постановлению правительства РФ "О размерах безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) индивидуальных жилых домов и выплат на первоначальное обзаведение хозяйством членам казачьих обществ", членам казачьих обществ, взявшим на себя в установленном порядке обязательства по несению государственной и иной службы, переселившимся в приграничные районы Российской Федерации, предоставляется за счет средств федерального бюджета беспроцентная ссуда на первоначальное обзаведение хозяйством в размере до 500-кратного установленного федеральным законом размера минимальной месячной оплаты труда с погашением в течение 25 лет начиная с пятого года.

Предлагается ссылку на 500 установленных законом минимальных размеров оплаты труда заменить на 50 тысяч рублей.

В соответствии с положением о порядке и размерах возмещения судебных расходов, понесенных гражданами и (или) объединениями граждан, а также их представителями в связи с участием в конституционном судопроизводстве, заявителям и их представителям за фактическую потерю времени в связи с явкой в Конституционный суд выплачивается по их письменному ходатайству компенсация в размере, устанавливаемом решением Конституционного суда исходя из фактических затрат времени и пятикратного минимального размера оплаты труда. В связи с чем ссылка на пятикратный минимальный размер оплаты труда заменяется 500 рублями.