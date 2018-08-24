МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в августе вырос по отношению к декабрю в добывающих и обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата по итогам исследования 3,8 тысячи организаций.

"Индекс предпринимательской уверенности, предпринимательского поведения, в августе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысился в добывающих производствах с минус 2% до 0%, в обрабатывающих производствах с минус 5% до минус 3%, понизился — в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до 2%", — говорится в сообщении.

В августе экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 13% и удовлетворительной — 75% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно — 10% и 74% респондентов.

Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на 2 процентных пункта и на 5 процентных пунктов число пессимистов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 20% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 27%. При этом число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 15 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 20 процентных пунктов.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.