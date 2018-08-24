МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июль сократилась на 0,2 процентного пункта по сравнению с июнем — до 28% по состоянию на 1 августа, что является минимум почти за полтора года, следует из материалов Банка России.

Уровень ниже этого был зафиксирован последний раз на 1 марта 2017 года — 27,5%, после чего вплоть до начала июня этого года доля нерезидентов в ОФЗ держалась выше 30%.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 августа до 2,006 триллиона рублей с 1,982 триллиона на 1 июля, или на 24 миллиарда рублей. В целом же объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 августа вырос до 7,179 триллиона рублей с 7,033 триллиона месяцем ранее.

Банк России в июньском выпуске "Обзора рисков финансовых рынков" отмечал, что выход нерезидентов с рынка государственного долга России в июне был умеренным и не оказал заметного влияния на устойчивость ключевых показателей финансового рынка. В начале июля первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявляла, что ситуация с долей нерезидентов в ОФЗ близка к стабилизации, хотя и возможны дальнейшие колебания в случае новых внешних шоков.