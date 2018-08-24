ДЖЕКСОН-ХОУЛ, 24 авг — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил в защиту постепенного повышения процентных ставок, отклонив критику, касающуюся того, что центральный банк действует слишком быстро или слишком медленно, ставя под угрозу экономику.

Заявления Пауэлла, сделанные во время выступления на ежегодном экономическом симпозиуме, организованном ФРС-Канзас-Сити в Джексон-Хоул в пятницу, подтвердили, что ФРС планирует повышать ставки до уровня, который не будет стимулировать и не будет замедлять экономический рост после попыток стимулирования экономики путем сохранения низких ставок на протяжении почти десятилетия.

ФРС сталкивается с двумя важными рисками: "принятие слишком быстрых действий и нежелательное замедление экономического роста и слишком медленная нормализация политики с риском дестабилизирующего перегрева (экономики)", сказал Пауэлл. "Я считаю, что текущий путь постепенного повышения ставок, принятый (Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС), всерьез учитывает оба этих риска", — добавил глава ФРС.

По словам Пауэлла, он не видит "никаких четких сигналов" резкого роста инфляции выше целевого уровня ФРС 2%, как не видит и "повышенного риска перегрева" экономики.

"Это является хорошей новостью, и мы думаем, что эта хорошая новость обусловлена отчасти" недавними действиями ФРС в плане денежно-кредитной политики, отметил Пауэлл.

Пауэлл впервые выступил c речью на публике с тех пор, как Трамп выразил недовольство планами ФРС с прошлом месяце и на прошлой неделе, когда он сказал о своей надежде на то, что Пауэлл не разочарует его повышением ставок.