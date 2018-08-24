МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Представители российских властей в пятницу успокоили и бизнес, и рынки: принудительного изъятия "сверхдоходов" от ослабления рубля у сырьевых экспортеров не будет — компании будут вкладываться в общественно значимые проекты добровольно и не в ущерб своей основной деятельности. Оценивая такие допдоходы в 700 миллиардов рублей, государство рассчитывает на инвестиции из них в 200-300 миллиардов рублей.

История началась вечером 9 августа, когда в распоряжении СМИ оказалось письмо помощника президента РФ Андрея Белоусова с предложением об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. В список попали "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь"<CHMF>, ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел"<MTLR>, "Алроса"<ALRS>, "Полюс", "Сибур", "Фосагро"<PHOR>, "Уралкалий"<URKA>, "Акрон"<AKRN>. На следующий день котировки их акций начали резко падать, и за сутки потери основных владельцев компаний составили около 3 миллиардов долларов.

Минфин примерно неделю назад в очередной раз заверил, что налоги повышать не будут. Окончательно ситуация прояснилась на совещании, которое прошло в пятницу в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Помимо самого Белоусова, в нем участвовали глава РСПП Александр Шохин, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров, замначальника экспертного управления администрации президента Леонид Осипов, замминистра финансов Андрей Иванов, а также представители 16 российских компаний, в основном из того самого "списка Белоусова".

Перед началом совещания никто из бизнесменов с прессой общаться не стал, и только председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов сказал, что это будет "встреча приятных людей, чтобы поговорить о макроэкономических вопросах".

По итогам дискуссии Белоусов, Силуанов и Шохин объявили журналистам, что власти не будут изымать у бизнеса допдоходы, вместо этого они совместно решат, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в приоритетные для государства проекты. Чиновники подчеркнули, что вся инвестиционная деятельность компаний будет вестись исключительно на добровольной основе, насильно их вовлекать никто не будет.

"Ни о каких обязательных действиях по заталкиванию бизнеса в реализацию таких проектов, конечно, речи не идет", — заверил Белоусов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРУЗКА

Глава РСПП рассказал, что на совещании обсуждался вопрос увеличения инвестиционной активности компаний, а не письмо Белоусова. По его словам, стороны договорились искать эффективные инструменты и определять перечень проектов для инвестиций, чтобы это было не в ущерб компаниям.

"Мы не обсуждали само письмо. Мы обсуждали план действий совместных властей и бизнеса по активизации инвестиционной деятельности компаний, и прежде всего речь идет о том, как компании в своих инвестиционных планах, намерениях реализуют приоритеты, прописанные в майском указе президента", — сказал Шохин.

В частности, отметил он, компании должны учитывать намерения перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ), состояние окружающей среды, цифровую трансформацию, инвестиции в инфраструктуру регионов.

Белоусов и вовсе заявил, что его предложения заключались не в изъятии доходов бизнеса, а в стимулировании инвестиций. По его словам, вопрос поиска средств на исполнение майского указа президента вообще не стоит, так как они найдены. А вот допдоходы, которые получили экспортеры ряда ненефтегазовых отраслей за счет ослабления рубля, можно было бы инвестировать в "общественно значимые проекты". Белоусов оценил эти допдоходы в 700 миллиардов рублей, тогда как в его изначальном письме в адрес президента РФ называлась сумма потенциального изъятия "сверхдоходов" в 514 миллиардов.

"Слово "изъятие" в кондовом смысле, чтобы сразу забрать — оно не стояло вообще никогда. Вопрос состоял не в изъятии, и пафос этого письма не в изъятии, а в том, что появился некий ресурс у компаний и нужно рассмотреть механизм, как этот ресурс направить на общественную повестку, не на указ", — сказал Белоусов.

"Пятьсот миллиардов рублей — это некая верхняя граница. Я думаю, реально, если мы миллиардов на 200-300 только за счет этих компаний найдем ресурсов, это будет очень хороший результат", — отметил помощник главы государства.

Со своей стороны Силуанов подтвердил: налоговая нагрузка на предприятия не изменится, правительство лишь постарается их мотивировать на инвестиции. "Деньги, о которых мы сегодня вели дискуссию, — это деньги компаний, и изыматься они не будут. Эти деньги будут инвестироваться самими компаниями в интересные для них проекты. Государство лишь поддержит, поможет, подскажет интересные для компаний направления вложения этих средств, создаст необходимые механизмы с учетом инструментария, который есть у государства", — сказал Силуанов.

ПРОЕКТОВ ХВАТИТ ВСЕМ

По итогам встречи было решено создать специальную рабочую группу, которую возглавят Силуанов и Шохин. В нее войдут главы и владельцы компаний, имеющих экспортно-сырьевую направленность.

"Задача этой рабочей группы состоит в том, чтобы в течение ограниченного времени … определиться по трем позициям: это финансовые модели и механизмы участия крупного бизнеса, прежде всего этих компаний в реализации таких проектов. Второе — … набор проектов, которые лежат в русле приоритетов общественного развития, … и третье — меры государственной поддержки, которые необходимо будет задействовать для того, чтобы сделать такие проекты привлекательными для крупного бизнеса", — объяснил Белоусов.

Предполагается, что конечные договоренности будут достигнуты в ноябре и официально закреплены, а со следующего года эти механизмы уже начнут использоваться на практике.

Помощник президента отметил, что на данный момент привлекать нефтяные компании к участию в рабочей группе не планируется, но не исключил, что это может произойти в будущем.

"Честно говоря, пока мы не планировали этого делать (привлекать нефтяные компании — ред.), поскольку у нефтяных компаний свои задачи и своя повестка более-менее понятная. Но, как правильно было сказано Антоном Германовичем (Силуановым — ред.), если все получится, то рабочая группа просто даст старт новому сотрудничеству крупного бизнеса и среднего бизнеса и государства, прежде всего правительства. Поэтому не исключено, что они там тоже появятся", — отметил Белоусов.

КТО ЗАЙМЕТСЯ УКЛОНИСТАМИ

Белоусов допустил, что какие-то компании могут уклониться от инвестиций, хотя участвовавшие во встрече продемонстрировали высокое понимание своей социальной ответственности и готовность инвестировать в важные для государства проекты часть полученных от ослабления рубля экспортных доходов.

"Крупный бизнес, особенно тот бизнес, который получил дополнительные финансовые возможности за счет ослабления рубля, за счет политики, которую, в том числе, поддерживает правительство, чтобы рубль не переукреплялся, чтобы компании не несли из-за этого дополнительные потери и издержки, эти компании понимают, что они должны подставить плечо, они должны участвовать. Не в ущерб себе, не в ущерб своим рабочим, не в ущерб акционерам", — сказал Белоусов.

"Будут ли уклонисты или нет? Ну, наверное, будут. Но я считаю, что этим должен не Белоусов заниматься, а само бюро РСПП", — отметил помощник президента РФ.

"Главное, чтобы Следственный комитет этим не занимался", — пошутил в ответ Шохин.

"Шохин готов заменить в этом плане Следственный комитет, прокуратуру и МВД", — парировал Белоусов, указав, что подобные действия потенциальных "уклонистов" могут нанести ущерб репутации самого бизнеса.

"Это такие действия, когда компании будут наращивать выплату дивидендов за счет подобного дохода (вследствие ослабления рубля — ред.). Это их право, безусловно. Но как минимум общественное осуждение они получат", — подытожил помощник президента.