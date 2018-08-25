БАКУ, 25 авг /ПРАЙМ/. Правительство Азербайджана увеличило прогноз по росту ВВП в 2018 году с 1,5% до двух, на 2019 год прогноз пересмотрен с 1,4% до 3,1%, следует из "Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом", утвержденной президентом страны Ильхамом Алиевым.

Стратегия представлена на сайте главы республики.

"Если раньше правительство ожидало рост ВВП в 2018 году на уровне 1,5%, то сейчас прогноз увеличен до 2%. На 2019 год прогноз пересмотрен с 1,4% до 3,1%", — следует из документа.

В стратегии подчеркивается, что в 2018 году и среднесрочный период будет сохранена позитивная динамика по экономическому росту.

"Наравне с местными прогнозами, рост экономики Азербайджана прогнозируют также Всемирный банк и Международный валютный фонд", — говорится в документе.

Согласно стратегии, правительство также ожидает снижения уровня инфляции в среднесрочный период. Как отмечается, это также позволит создать почву для дальнейшего снижения учетной ставки (сейчас она составляет 10%) и для перехода от сужающей денежной политики к нейтральной.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-июле 2018 года ВВП Азербайджана вырос на 0,2%.