ИРКУТСК, 25 авг /ПРАЙМ/. Следовавший из Москвы в Иркутск самолет, ранее перенаправленный в Улан-Удэ из-за погодных условий, прибыл в аэропорт назначения, сообщили РИА Новости в справочной службе Иркутского аэропорта.

Борт авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Москвы в Иркутск, не смог утром в субботу приземлиться в пункте назначения из-за тумана. Он был перенаправлен в Улан-Удэ, где на запасном аэродроме ошибочно сел на полосе, которая была закрыта на ремонт. Приземление прошло благополучно, пассажиры и воздушное судно не пострадали. По данному факту Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте проводит доследственную проверку.

"Рейс №105 "Москва – Иркутск", ранее из-за тумана перенаправленный в Улан-Удэ, прибыл в аэропорт в 21.00 (16.00 мск)", — сообщили в справочной аэропорта.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время проводится разгрузка багажа.