МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 27 августа проведет в Кемеровской области заседание комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, сообщила пресс-служба президента РФ в воскресенье.

"Двадцать седьмого августа Владимир Путин проведет в Кемеровской области заседание комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что темой совещания станут меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках. В заседании примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, предприятий ТЭК. "Основной докладчик — министр энергетики РФ Александр Новак", — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, глава государства также ознакомится с работой горно-промышленного комплекса "Черниговец" и проведет рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.