МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Площадь посадок виноградников за последние пять лет увеличилась почти в три раза благодаря поддержке государства, заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

День виноградарства и виноделия отмечают в Крыму 26 августа.

"Благодаря государственной поддержке площадь посадки виноградников республики за пять лет увеличилась почти в три раза", — цитирует Рюмшина официальный сайт министерства сельского хозяйства республики.

Рюмшин подчеркнул, что Крым входит в тройку лидеров России по производству винограда. "Площадь виноградников в Республике Крым за 2017 год составила более 18 тысяч гектаров. За четыре года предприятия отрасли виноградарства Крыма впервые ощутили государственную поддержку на ее развитие. Около 400 миллионов рублей предоставлены бюджетом в 2018 году в качестве субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за молодыми виноградникам", — отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день освоено порядка 150 миллионов рублей, что составляет 37% от общей суммы бюджетных ассигнований. "Поддержку уже получили семь предприятий отрасли виноградарства", — отметил глава ведомства.

Рюмшин добавил, что товарным производством винограда в 2017 году занимались 119 субъектов хозяйственной деятельности. "Среднегодовое производство винограда составляет 80 – 85 тысяч тонн, в благоприятные годы – более 90 тысяч тонн при средней урожайности 5 тонн с гектара", — уточнил он.