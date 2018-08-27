МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Сотовый оператор Tele2 в понедельник отменит плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В компании напомнили, что на большинстве тарифных планов Tele2 уже отменила внутрисетевой роуминг. "На действующей линейке "Мой Tele2" внутрисетевой роуминг был отменен с момента ее запуска в апреле этого года. Интернет в поездках по России на всех тарифах всегда предоставлялся, как в домашнем регионе, и абоненты многих архивных тарифных планов уже пользовались безроуминговыми условиями", — сказали в компании.

В понедельник оператор завершит работы по отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге на оставшихся тарифных планах, отметили в компании.

"Сейчас Tele2 реализует изменения тарификации на оставшихся тарифных планах и к 28 августа завершит все операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах Tele2 входящие вызовы в поездках по России будут бесплатными, а в регионе пребывания будут применяться условия домашнего региона", — сказали в пресс-службе оператора. Там отметили, что Tele2 завершает работу по отмене внутрисетевого роуминга, опережая установленный регулятором срок (31 авгута).

Первым оператором, отменившим плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге в РФ, стал "Вымпелком" (бренд "Билайн"). С 20 августа такие звонки стали бесплатными на всех тарифных планах оператора. МТС отменит плату за входящие звонки в поездках по РФ с 30 августа, "Мегафон" планирует с 1 сентября.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям предупреждений. В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по РФ также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.