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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— В лондонском списке не все исправимо — Генпрокуратура сомневается в некоторых предпринимателях из тех, за кого вступился Борис Титов — Генпрокуратура России тщательно изучила уголовные дела предпринимателей из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Некоторые из них были сняты с розыска, а некоторым дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста. Однако в отношении целого ряда бизнесменов, обвиняемых в основном в мошенничестве, в прокуратуре не видят возможности пересматривать ранее принятые следователями решения, так как вменяемые им в вину деяния не имеют ничего общего с бизнесом. В аппарате уполномоченного по защите прав бизнесменов считают, что контакт с правоохранителями налажен даже в большей степени, чем ожидалось, и согласны с детальным изучением каждого случая.

— Россию делят на четырнадцать — К Дальнему Востоку и Северному Кавказу Минэкономики предлагает добавить еще 12 макрорегионов — Доработанная Минэкономики "Стратегия пространственного развития" предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов — по аналогии с уже устоявшимся выделением Дальнего Востока и Северного Кавказа. Макрорегионы вроде Енисейского и Байкальского предложено формировать с учетом "сложившихся социально-экономических связей". Как стало известно "Ъ", с представленным делением согласны не все — полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в письме в правительство настаивает на создании в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.

— Альтернативная котельная подогреет недовольство — Рост тарифов на тепло придется сдерживать ради социального мира — По расчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), запуск новой тарифной системы — "альтернативной котельной" — увеличит тарифы на тепло в пилотных городах на 20–84%. Такой скачок, по мнению экспертов, может создать риски социальной напряженности, искусственной заморозки тарифов и падения доходов энергетиков. Регуляторы и участники рынка отрицают эти риски, отмечая, что рост тарифа растянут на пять—десять лет, а к цене на тепло может применяться понижающий коэффициент.

— Черные списки становятся прозрачнее — Клиентам дадут право знать о причинах банковских отказов — В Минфине готовят поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ), которые должны избавить добросовестных клиентов банков от попадания в черный список отказников. В связи с этим Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил министерству ввести обязанность для кредитных организаций сообщать клиентам обо всех фактах отказа в проведении операций с указанием причин. Идею, по данным "Ъ", поддерживал и Росфинмониторинг.

— Без капитала в голове — Только 6% россиян осознанно инвестируют в себя — Наиболее существенным компонентом человеческого капитала в России является образование — на уровне среднего специального оно есть у 44% жителей страны. Россияне также демонстрируют относительно высокое владение навыками в информационных технологиях и интерес к иностранным языкам. Впрочем, только 6% работающего населения инвестируют в свое развитие осознанно.

— Инвестиции избавляются от условий — Во втором полугодии 2018 года капитальным вложениям поможет расти инерция — В первом полугодии 2018 года обрабатывающие, строительные и торговые компании наращивали инвестиции из собственных средств в машины и оборудование, свидетельствуют данные Росстата. Но затухающая во втором квартале динамика капвложений и ухудшающиеся условия для инвестирования в третьем квартале не сулят показателю качественных подвижек.

— Занимать на развивающихся рынках все труднее — Мониторинг мировой экономики — Условия кредитования на рынках развивающихся стран ухудшились в апреле—июне этого года после трех кварталов последовательного смягчения, следует из данных вашингтонского Института международных финансов (IIF, Institute of International Finance). Суммарный индекс доступности кредитования, рассчитываемый институтом по результатам опросов банков, снизился до 48,7 пункта (это на 1,7 пункта меньше, чем в первом квартале, 50 эквивалентно отсутствию изменений).

— Коммунисты оценили внимание СМИ — Им не нравится, что Сергея Собянина слишком часто упоминают — Среди всех кандидатов в мэры Москвы больше всего внимания СМИ уделяют действующему мэру Сергею Собянину, следует из анализа, проведенного КПРФ на основе данных "Медиалогии". Источник "Ъ" в штабе кандидата от КПРФ Вадима Кумина заявил, что сегодня коммунисты собираются принять решение о подаче иска о снятии господина Собянина с выборов за "злоупотребление должностным положением при агитации в СМИ". В штабе мэра сообщили "Ъ", что Сергей Собянин "ежедневно проводит несколько рабочих встреч, выездов на городские объекты" и "эти мероприятия освещаются в СМИ".

— Международную политику отдадут в новые руки — В управлении президента по внешней политике сменится начальник — По сведениям "Ъ", осенью предстоят перестановки в одном из ключевых подразделений администрации президента (АП), обеспечивающем международную деятельность главы государства. Уйти со своего поста может начальник управления президента по внешней политике Александр Манжосин, работающий в этой должности уже более 14 лет. По словам источников "Ъ" в госструктурах, претенденты на этот пост есть из числа как чиновников АП, так и профессиональных дипломатов.

— "Нельзя оставить компанию на полное содержание государства" — Глава совета директоров Центра имени Хруничева Николай Севастьянов о способах вывода предприятия из кризиса — Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева — некогда крупнейшее ракетостроительное предприятие страны — за последние годы оказался в глубоком финансовом кризисе. Его долговая нагрузка, по последним данным, превышает 73 млрд руб. О том, как новое руководство "Роскосмоса" намеревается исправлять эту ситуацию, когда будет свернуто производство ракет "Протон" и развернуто серийное создание ракет "Ангара", а также ожидать ли кадровых изменений в ГКНПЦ, специальному корреспонденту "Ъ" Ивану Сафронову рассказал председатель совета директоров Центра имени ХруничеваНиколай Севастьянов.

— Александру Шестуну нашли новое дело — Главу Серпуховского района Подмосковья заподозрили в мошенничестве и отмывании — Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Если раньше чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий, то теперь он подозревается еще и в мошенничестве, легализации похищенного и незаконной коммерческой деятельности. Представителей защиты чиновника с новыми материалами расследования еще не ознакомили, однако они уверены в невиновности господина Шестуна.

— В "Зимней вишне" экономили системно — Владельцев сгоревшего центра заранее предупреждали о неработающих системах пожарной безопасности — Как стало известно "Ъ", помимо пожарно-технических экспертиз в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово была проведена еще и бухгалтерская экспертиза. Из ее заключения следует, что собственник здания, ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), потратил на установку различных систем обеспечения пожарной безопасности почти 17 млн руб., а еще около 9 млн руб.— на их обслуживание. Однако почти за два года до пожара, унесшего жизни 60 человек, выяснилось, что системы не только не соответствовали требованиям, но и фактически не работали. Вкладывать деньги в новую защиту в ККК отказались.

— Лес сливают с водой и охотой — Минприроды намерено решить проблему нехватки кадров поправками к КоАП — Минприроды предлагает наделить лесных инспекторов полномочиями сотрудников рыбнадзора и охотхозяйств. Те, в свою очередь, будут выполнять обязанности по охране лесов. Соответствующие поправки к КоАП, подготовленные в Минприроды, внесены в правительство. В ведомстве надеются таким образом решить проблему нехватки кадров в первую очередь в лесной отрасли без привлечения дополнительного финансирования. Эксперты, впрочем, в этом сомневаются, кроме того, система перекрестных полномочий может привести к "стычкам и жалобам" в среде инспекторов, указывают они.

— Друг познается в рубле — Москва поздравила Цхинвал и Сухум с независимостью обещанием платить и защищать — В Южной Осетии и Абхазии 26 августа праздновали круглую дату — десятилетие признания независимости двух республик Россией. Москва поздравила эти появившиеся благодаря ей республики обещанием и дальше финансово поддерживать Цхинвал и Сухум, а также обеспечивать их безопасность. Власти Южной Осетии, впрочем, продолжают настаивать на том, что республика должна лишиться недавно обретенной независимости и стать частью России.

— "Россия понимает, что сепаратизм — болезнь заразная" — Нино Бурджанадзе о перспективах выстраивания отношений с Россией, Абхазией и Южной Осетией — Лидер партии "Демократическое движение — Единая Грузия" экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе давно и открыто выступает за налаживание отношений с Москвой, за что давно заслужила на родине репутацию "агента влияния Москвы". Еще она убеждена, что Тбилиси может вернуть себе Абхазию и Южную Осетию. В интервью спецкору "Ъ" Владимиру Соловьевугоспожа Бурджанадзе объяснила, на чем основывается ее уверенность, и рассказала, почему президент РФ Владимир Путин не станет этому препятствовать.

— Петр Порошенко показал свое оружие — Президент Украины идет на выборы, опираясь на "патриотический электорат" — Президент Украины Петр Порошенко дал старт своей предвыборной кампании, выступив с новым политическим манифестом на военном параде по случаю 27-й годовщины независимости. Президентские выборы намечены на март 2019 года, и, хотя глава государства еще официально не объявил о выдвижении своей кандидатуры, украинские эксперты сходятся во мнении, что после его установочного выступления на Крещатике, прозвучавшего 24 августа, это будет сделано в ближайшее время. Основные конкуренты также уже фактически вступили в предвыборную гонку. Шансы украинских политиков оценивали в Киеве корреспонденты "Ъ" Максим Юсин и Янина Соколовская.

— К каспийскому газу подошли с немецкой твердостью — Канцлер Германии Ангела Меркель завершила турне по Закавказью — Канцлер Германии Ангела Меркель завершила поездку по Южному Кавказу, посетив после Грузии двух непримиримых соперников — Армению и Азербайджан. Заявив о готовности играть активную роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, Ангела Меркель, впрочем, подтвердила, что главная тема ее поездки — налаживание экспорта азербайджанского газа в Европу. Находясь в Баку, она выразила мнение, что запущенный в мае этого года проект Южного газового коридора "сыграет большую роль в энергообеспечении Европы". Турне канцлера Меркель показало, что наряду с Россией Германия становится одним из ведущих внешних игроков в стратегически важном регионе.

— Газовиков выгоняют на биржу — Поручение премьера сдает новые козыри "Газпрому" — Правительство до конца года может разрешить "Газпрому" увеличить продажи газа на бирже сверх лимита в 17,5 млрд кубометров и обязать "Роснефть" и НОВАТЭК продавать там определенные объемы. Эти меры обсуждались давно, но теперь они оформлены в виде поручений правительства. Независимые производители газа уверены, что "Газпром" использует биржу для вытеснения их с рынка, и, по мнению собеседников "Ъ", будут пытаться отсрочить реформу. Аналитики считают, что в случае принятия новых нормативов "Газпром" сможет больше заработать, сократив маржу независимых производителей, но на рынок это кардинально не повлияет.

— Машины разъехались по Евразийскому союзу — Подъем уровня локализации хотят отложить — Как выяснил "Ъ", требования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по повышению локализации в автопроме до 50% могут отложить на 2022–2025 годы. За это выступают Казахстан и Киргизия. Астана также хочет расширить сферу действия требования, не ограничивая его режимом промсборки, но Минпромторг и Минэкономики РФ не видят такой необходимости. Параллельно разрабатывается единый механизм подтверждения страны происхождения машин — в его отсутствие возник конфликт Москвы и Минска. Пока все эти нестыковки прямо не влияют на продажи машин, но если стороны не договорятся, ситуация изменится осенью 2019 года.

— Еда проследовала в зону вылета — Рестораторы осваивают аэропорты — Прошедший в России чемпионат мира по футболу позволил обновить аэропорты не только в Москве, но и регионах. Это мотивировало крупнейшие сети общественного питания ускорить развитие своих заведений в аэровокзалах.

— Бумага прошла дистанцию — Граждане в июле стали меньше переводить пенсионные накопления — Впервые с конца первого квартала темпы кампании по переводу гражданами своих пенсионных накоплений снизились. Как и прежде, превалирует подача бумажных заявлений, при этом подавляющее большинство подается с помощью курьера. Сохранившиеся электронные формы подачи заявлений все еще не набрали оборот. Согласно статистике, дистанционно подается большинство досрочных заявлений, при которых застрахованные лица теряют свой инвестиционный доход.

— Спекулянты рискнули в России — Инвесторы вложились в сырьевой сектор — Расширение американских санкций не помешало международным инвесторам увеличить вложения в российские фонды, на минувшей неделе приток составил почти $100 млн. Однако, по словам участников рынка, основные покупки сделаны спекулянтами, которые могут так же оперативно вывести средства в случае обострения отношений с США.

— ЦБ представил финансового омбудсмена — Главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (омбудсменом) в РФ назначен Юрий Воронин, советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. До прихода в Банк России господин Воронин возглавлял аппарат Счетной палаты РФ.

— Московская биржа сократила прибыль — Сформировав резервы по судебному иску — Московская биржа в пятницу отчиталась по МСФО за первые шесть месяцев 2018 года. Чистая прибыль группы компаний снизилась в бумажном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной этого, в частности, стало разовое начисление резерва по судебному иску. При этом комиссионные доходы торговой площадки во втором квартале оказались рекордными на фоне снижения процентных доходов.

— Танкеры уходят под нож — Стагнация морской торговли нефтью приводит к убыткам судовладельцев — Ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов продолжает негативно сказываться на морской торговле нефтью: низкие ставки фрахта приводят к массовым списаниям танкеров. Рост спроса на нефтетанкеры в 2018 году замедлится до 2,5%, считают эксперты, и после массовых списаний баланс флота к концу года будет достигнут. Пока ставки фрахта растут только на крупнейшие танкеры VLCC, но и там они все еще низки — $8 тыс. в сутки, а на Suezmax и самые распространенные в РФ Aframax ставки упали на треть — около $10 тыс. и $11 тыс. в сутки соответственно. Это грозит убытками крупным танкерным компаниям, в том числе и российскому "Совкомфлоту".

— "Якутия" не вынесла ремонтов SSJ 100 — Авиакомпания откажется от простаивающих самолетов — На рынке может стать еще на одного эксплуатанта российского самолета SSJ 100 меньше. Примеру Red Wings, отказавшейся от SSJ 100 в 2016 году, обещает последовать "Якутия". Перевозчик жалуется на "критическую массу проблем". При этом "Якутия" не может добиться от производителей самолетов и двигателей подтверждения дефектов, а временно заменить SSJ 100 на старый Boeing не позволяет Минтранс.

— Китайские товары готовят к совместным закупкам — Alibaba, Mail.ru Group и РФПИ обсуждают создание общего бизнеса — Подготовка к запуску совместного бизнеса в сфере трансграничной торговли "Яндекса" и Сбербанка может привести к консолидации и других участников рынка. Создание СП "в продвинутой стадии" обсуждают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайская Alibaba Group и Mail.ru Group. Последняя с 2017 года развивает собственный магазин китайских товаров Pandao, но органического роста на быстрорастущем рынке уже недостаточно, отмечают эксперты.

— В "Степи" показался экспорт — Агрохолдинг хочет войти в пятерку поставщиков зерна — Стремительное развитие российского зернового экспорта стимулирует игроков активнее заниматься этим направлением. Агрохолдинг "Степь", входящий в АФК "Система" Владимира Евтушенкова, намерен к июлю 2019 года увеличить отгрузки зерна почти в пять раз, до 2,1 млн тонн, а год спустя войти в пятерку крупнейших экспортеров. Этот сезон будет сложным: урожай меньше, а рентабельность экспорта ниже, предупреждают трейдеры.

— "Из рук в руки" еще объявится — Владельцы бренда продолжат инвестировать в его развитие — Принадлежащий турецким инвесторам холдинг Trader Media East (TME) не стал ликвидировать свой российский бизнес под брендом "Из рук в руки", хотя объявлял об этом в ноябре 2017 года. Теперь, наоборот, планируется вкладывать в развитие и рекламную кампанию сайта, посещаемость которого растет, чтобы предпринять еще одну попытку продать его. В частности, сайт уже запустил продажу авиабилетов в партнерстве с Aviasales. Тем временем сам TME, для которого "Из рук в руки" остается основным активом, подешевел на 90% на фоне смены руководства, отказа от выплаты дивидендов и решения о выкупе акций.

— Tmall приглашает посмотреть телевизор — На российский рынок выходит бренд Skyworth — В России начнут продаваться телевизоры одного из крупнейших китайских производителей Skyworth, в 2017 году вошедшего в топ-6 по мировым продажам. Спрос на телевизоры в России в 2018 году растет на 15% в штуках, причем потребители все чаще выбирают более дешевые модели. Несмотря на это, Skyworth будет непросто выдержать конкуренцию с лидерами рынка Samsung, Sony и LG, на которых приходится 80% продаж в денежном выражении.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Сергей Собянин проведет свою пенсионную реформу — Москвичам могут сохранить столичные надбавки к пенсиям — Московское правительство планирует сохранить региональные доплаты пенсионерам после запуска пенсионной реформы, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к руководству города. Собеседник, близкий к мэрии, говорит, что московское правительство хотело начинать предоставлять льготы москвичкам и москвичам с 55 и 60 лет, как и сейчас. Об этом должны были заявить перед выборами, но не стали, говорит он. Сергей Собянин выскажется о пенсионной реформе после выборов (мэра Москвы, пройдут 9 сентября. – "Ведомости"), сказал еще один человек, близкий к мэрии.

— Власти попросят крупные компании потратить 200-300 млрд рублей на указ Путина — Вместо повышения налогов бизнес призвали к социальной ответственности — Решено было организовать встречу крупных предпринимателей с Белоусовым и первым зампредом правительства, министром финансов Антоном Силуановым в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Бизнес на встрече представляли в основном топ-менеджеры. Белоусов признал, что повышать налоги, когда компании готовы увеличивать инвестиции, неправильно. Но предупредил: "Бизнес должен понимать свою социальную ответственность". И бизнес согласился увеличить инвестиции в социально важные для государства проекты.

— Путин укрепляет связи с Лукашенко через представителя — Главной задачей посла Бабича станет улучшение экономических отношений — Новым послом России в Белоруссии вместо отработавшего 12 лет Александра Сурикова в пятницу назначен Михаил Бабич, занимавший с 2011 г. пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО). Одновременно он стал спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией – такой статус ранее имели лишь послы на Украине Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов. "Особый посол в особой стране", – прокомментировал это решение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Видимо, не нужно вам говорить, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером – с Белоруссией", – отметил сам Владимир Путин на встрече с Бабичем в пятницу, поручив ему регулярно докладывать о ходе работы.

— В России резко выросли ксенофобные настроения — Это следствие улучшения отношения к Западу на фоне мундиаля, считают эксперты — За последний год резко выросла доля россиян, выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, следует из опроса "Левада-центра". Рейтинг "нежелательных" этносов возглавляют цыгане (рост с 17 до 32%), китайцы (с 15 до 31%) и вьетнамцы (с 12 до 26%). "Если в целом уровень этнофобии за год вырос на 12 п. п., то частота выбора тех или иных "нерусских" позиций увеличилась в 1,5 раза. То есть спектр неприязненного отношения расширился", – говорит социолог "Левада-центра" Карина Пипия. Объяснить рост ксенофобии, по ее мнению, можно перенаправлением на коллективного другого раздражения, вызванного недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений.

— Владелец "Пятерочек" скоро не сможет открывать магазины в некоторых важных регионах — Крупнейшие продовольственные сети в России замедляют рост — Лидеры российской продовольственной розницы замедляют экспансию, свидетельствуют данные исследования "Инвестиционная активность сетей FMCG" аналитической компании Infoline. К 1 июля 2018 г. по сравнению с началом года торговые площади 200 самых крупных продовольственных сетей в России выросли на 2,6% и превысили 23,5 млн кв. м. По-прежнему основной рост торговых площадей обеспечила семерка лидеров – X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", "Дикси", "Ашан", Metro Cash & Carry и "О"кей".

— S7 Group Филевых будет строить сверхлегкие реактивные бизнес-джеты — Инвестиции в проект составят 13 млрд руб. — S7 Group Филевых будет строить сверхлегкие реактивные бизнес-джеты. Инвестиции в проект составят 13 млрд руб. 25 августа S7 Group представила губернатору Московской области Андрею Воробьеву проект по производству сверхлегких турбореактивных бизнес-джетов Victory, сообщила пресс-служба последнего. Инвестиции в проект составят примерно 13 млрд руб., будет создано около 1000 рабочих мест. Длина самолета составит около 10 м. Производство планируется разместить в Ступине, сообщила пресс-служба губернатора.

— Фонд "ВТБ капитала" и Ashmore продает свой единственный объект в Москве — Офисно-складской комплекс на севере столицы может купить Raven Russia — Фонд VTBC-Ashmore Real Estate Partners выставил на продажу единственный объект – офисно-складской комплекс общей площадью 21 000 кв. м на ул. 8 Марта, рассказали "Ведомостям" три работавших с этим объектом консультанта. По их словам, среди претендентов – британская Raven Property Group (бывшая Raven Russia). Компания интересуется несколькими проектами, в том числе комплексом на ул. 8 Марта, подтвердил "Ведомостям" руководитель московского отделения Raven Property Group Игорь Богородов. Представители группы ВТБ и CBRE (брокер по продаже объекта) от комментариев отказались.

— Каждый год производители мяса теряют миллиарды от болезней свиней и птиц — Они винят реформу государственного управления и неэффективную работу на местах — "У нас одна предпринимательница приобрела тысячи полторы голов птицы, кур в соседнем регионе, должна была их реализовывать. Соседи прибежали, стали приобретать. У меня вопрос: как можно везти птицу? Где наши ветеринарные врачи, где главы наших сельских поселений?" – удивлялся пензенский губернатор Иван Белозерцев: в Пензенской области птичий грипп проник на предприятия двух крупных производителей – "Черкизово" и "Дамате". Женщину ту оштрафовали на 3500 руб., сумму, несоизмеримую с потерями, которые в случае вспышки гриппа понесут хозяйства и компании.

— "ФК Открытие" подал иски к бывшим топ-менеджерам — Банк хочет вернуть выплаченные перед санацией бонусы — "ФК Открытие" решил отсудить у бывших менеджеров банка бонусы, которые они получили незадолго до санации банк. 23 августа банк "ФК Открытие" подал иски к девяти бывшим топ-менеджерам, они пока не приняты к производству, следует из картотеки арбитражных дел. В материалах суда не указано, какие требования заявляет банк.

— Медведев санкционировал передел на рынке краба — Премьер поручил продавать половину квот на вылов краба на аукционах — Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выставлять 50% квот на добычу краба, ранее распределявшихся по "историческому принципу", на электронные аукционы. Об этом говорится в подписанном им распоряжении, опубликованном на сайте правительства. Документ утверждает план мероприятий по развитию конкуренции в России. По такому принципу квоты должны быть распределены в 2018–2019 гг. для "создания условий для входа на рынок добычи водных биоресурсов новых участников", указано в документе.

— Мобильный интернет в России уже стал полноценной заменой фиксированному — Без проводов для доступа в сеть обходится 16% российских домохозяйств — Такой вывод содержится в исследовании Deloitte. Компания в августе – ноябре 2017 г. провела онлайн-опрос более 1000 респондентов, проживающих как в городах, так и на селе, возрастом от 16 до 65 лет. Вывод исследования такой: в 2017 г. 15,6% российских домохозяйств подключалось исключительно к мобильному интернету. Этот показатель выше, чем во Франции (там мобильный интернет полностью заместил фиксированный в 9,8% домохозяйств). Но ниже, чем, например, в Канаде и Турции (24,3 и 27,3%).

— Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы — И как он должен действовать, чтобы добиться успеха — Представьте, что вы предприниматель на распутье. Вы хорошо поработали над созданием новой платформы и чувствуете, что пора вывести ее на рынок. Но венчурный инвестор заявляет: вы не получите дополнительных инвестиций, если у вас не будет четкой стратегии выхода на рынок и конкретного плана действий. Стоит ли к нему прислушаться?

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кошелек или срок — Александр Бастрыкин: В этом году осужденные коррупционеры возместили ущерб на 37,4 миллиарда рублей — Почему в последнее время следователи стали реже просить суды наказывать обвиняемых сроком в колонии? В каких ведомствах сегодня самый высокий уровень коррупции? Чем опасны преступления в банковской сфере? Как возмещается ущерб, нанесенный преступниками? На эти и другие вопросы ответил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Санкции вне расписания — Вступают в силу очередные ограничительные меры против России — В понедельник вступает в силу очередной пакет санкций против России. Впрочем, пока говорить об этом можно лишь предположительно — на момент подписания номера соответствующий документ еще не появился в Федеральном реестре США. Ранее Госдепартамент утверждал, что ограничительные меры против Москвы начнут действовать с 22 августа, но официальное уведомление в итоге так и не было опубликовано. Не столь важно, чем вызвана данная задержка — бюрократической неразберихой между ведомствами или стремлением Белого дома еще некоторое время поддержать ситуацию "в подвешенном состоянии". В любом случае речь идет о технической паузе, которая никоим образом не влияет на конечный результат. Нынешняя волна санкций, так называемый первый пакет, предусматривает запрет на продажу в Россию продукции двойного назначения, экспорт товаров и технологий, связанных с нефтегазовой сферой.

— Деньгам – место — В планах правительства нет повышения налогов на бизнес — Крупный бизнес может быть спокоен, по крайней мере, какое-то время. Дополнительные доходы, которые металлургические, нефтехимические и горнодобывающие компании-экспортеры получили из-за ослабления рубля, пока остаются в их кармане. Ключевое слово — пока. В виде налогов сверхдоходы в бюджет не уйдут, но на что эти деньги потратить, а точнее — как ими распорядиться на благо государства, бизнесу подскажет специально созданная рабочая группа.

— Билет на 31 августа — "Российская газета" выяснила, готовы ли аэропорты и вокзалы к возвращению отпускников и школьников домой — Печальный многолетний опыт, когда конец августа превращается в сплошные мучения для отпускников и школьников, возвращающихся с отдыха домой, подсказал тему для коллективного репортажа корреспондентов "Российской газеты".

— Печать – подключим — Взыскивать долги можно будет в режиме онлайн через нотариуса — Готовится законопроект, который разрешит совершать некоторые нотариальные действия в удаленном режиме — через интернет.

— Юбилей свободы — Владимир Путин встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии — Южная Осетия и Абхазия 26 августа отметили десятилетний юбилей признания Россией независимости республик. В преддверии этой знаменательной даты с лидерами этих государств в Кремле встретился российский президент Владимир Путин. Причем переговоры провели как по отдельности, так и вместе.

— Акар из Анкары — Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на северо-западе Сирии — Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу встретился в пятницу с турецким коллегой Хулуси Акаром.Тот факт, что в Москву Акар прилетел второй раз за последние две недели, да еще взял с собой директора национальной разведки Хакана Фидана, свидетельствует об особом характере переговоров. Они явно касались таких важнейших для обеих стран сфер, как региональная безопасность и военно-техническое сотрудничество. А потому, как и предыдущий разговор министров, носили закрытый характер.

— В Минск с рекомендацией — Михаил Бабич назначен новым послом России в Беларуси — Владимир Путин сменил посла России в Беларуси и провел с ним встречу. Михаил Бабич стал не только послом РФ в Беларуси, но и спецпредставителем президента по развитию торгово-экономиеского сотрудничества с Беларусью.

— Адам, не умирай — На форуме "Армия-2018" предлагали реанимировать робота — Посетители военно-технического форума "Армия-2018" смогли попробовать себя в качестве военно-полевого хирурга, которому необходимо оказать экстренную помощь роботу-манекену по имени Адам.

— Последний бой — В Сирии предстоит финальный военно-политический раунд. Идлиб, последний, но при этом наиболее опасный из неподконтрольных Дамаску анклавов, обещает осложнения внутреннего, но прежде всего международного характера. Это объяснимо, потому что завершение этой операции будет означать важную веху мирового развития.

— Ожидание денег стоит — Компенсация за овербукинг составит до 22 тысяч рублей — Минтранс определил размер компенсации пассажирам за то, что им, несмотря на купленный билет, не хватило места в самолете: он составит от 8 до 22 тысяч рублей в зависимости от дальности маршрута.

— Поезд в Европу — Вот такие составы Киев хочет перенаправить из России на Запад — Очередным бравурным заявлением отметился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Тот самый, который в середине августа сообщил о том, что подписал распоряжение об отмене железнодорожного сообщения с Россией и предположил, дескать, теперь в Москву, "как в старые добрые времена, будут ходить только медведи".

— Банки сделают одолжение — Микрокредиторов могут потеснить кредитные карты — Рынок микрозаймов в 2018 году вырастет на 15 процентов. Однако в дальнейшем эти темпы вряд ли будут поддерживаться: компании микрофинансового сектора в рознице могут потеснить банки. Такой прогноз содержится в пилотном исследовании, подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА) "Рэнкинг компаний микрофинансового сектора".

— Чип в правах — Водительские удостоверения изменятся — МВД планирует изменить внешний вид таких документов, как права и свидетельство о регистрации транспортных средств. Один из многочисленных макетов новых документов Госавтоинспекция показала экспертам и журналистам. Сразу оговоримся, что это еще не окончательный и бесповортно утвержденный вариант макета документов. Какими в конечном итоге будут права и СТС — пока не известно.

— Офицерский вальс — В Москву на фестиваль "Спасская башня" прилетает Мирей Матье — За первые три дня "Спасской башни" его посетили 180 тысяч человек.

— Папа покаялся — Папа Римский встретился с жертвами педофилов — Исторический визит Папы Римского в Ирландию — первый за последние почти сорок лет — дался 81-летнему главе Римско-католической церкви Франциску не просто. Понтифику, чья месса в Дублине проходила на фоне антиклерикальных протестов, пришлось просить у единоверцев прощение за преступления священников — растлителей малолетних, а также держать ответ за другие неблаговидные деяния местных представителей церкви.

— Гражданке дали лишние три дня — ЦБ вписал отсрочку в электронное ОСАГО — Электронный полис ОСАГО начнет действовать не ранее чем через три дня после его оформления на сайте.

— ЦБ уполномочен примирить — У клиентов финансового рынка появился свой защитник — Совет директоров Банка России назначил главного уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

— Примирение не состоялось — Потомки Франко выступили против эксгумации тела генералиссимуса — Потомки испанского диктатора Франсиско Франко выступили категорически против эксгумации останков генералиссимуса. Согласно выпущенному ими совместному заявлению, они ни при каких обстоятельствах не будут сотрудничать с правительством в этом вопросе. При этом члены семьи Франко оставляют за собой право использовать "все средства правовой защиты", включая судебные иски против правительства, чтобы не допустить осквернения могилы. Разваливается на глазах миф о том, что Испания служит примером, как кровопролитная гражданская война может завершиться всеобъемлющим и долгосрочным примирением враждующих сторон. Теперь становится очевидным — примирение не состоялось.

— Берлин скован огнем — К немецкой столице приблизились лесные пожары — Массовые лесные пожары в пригороде Берлина удалось взять под контроль, сообщило издание "Вельт". По словам представителей местной пожарной службы, огонь больше не распространяется, но некоторые участки леса все еще охвачены пламенем. Потребуется еще не один день, чтобы потушить очаги возгорания.

— Солдат холодной войны — В США умер сенатор Джон Маккейн — В США на 81-м году жизни от рака скончался один из самых известных американских политиков Джон Маккейн. Гордящегося своей независимостью республиканца, который заседал на Капитолии с 1986 года и до самой смерти возглавлял комитет по вооруженным делам сената, часто называли "главным русофобом Америки".

— Чиновников попросят на выход — Во Франции уволят тысячи госслужащих — Власти Франции планируют самым радикальным образом оптимизировать аппарат госслужащих, сократив его в ближайшие два года на 14,5 тысячи человек. Об этом в интервью "Журналь дю диманш" заявил глава французского правительства Эдуар Филипп.

— Ангеле дали бинокль — Канцлер ФРГ спела с тбилисским хором, но не пообещала Грузии членство в НАТО — Закавказское турне Ангелы Меркель, посетившей Тбилиси, Ереван и Баку, запомнилось вовсе не протоколом, но особенностями национальной дипломатии, которую демонстрировала каждая из принимающих сторон. И хотя канцлер ФРГ и позволила себе расслабиться, но уступчивее не стала.

— Алхо для студентов — У Северной столицы может появиться новый город-спутник — Ожидается, что новый город будет построен в Лахденпохском районе Карелии. Ему уже придумали название — Алхо.

— Семейные ценности — В Ижевске УК подозревают в хищении денег у жителей 300 домов — Хищение трех миллионов рублей обнаружили после того, как в прокуратуру Удмуртии обратились представители ресурсоснабжающих организаций и сообщили, что одна из городских управляющих компаний не перечисляет им деньги. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере".

— Заемщикам поставят баллы — Гражданам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги — Россиянам в следующем году начнут присваивать персональный кредитный рейтинг — в силу вступят поправки в закон о кредитных историях. Банкам с ним будет проще решить, давать человеку деньги в долг или нет, а граждане смогут лучше понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.

— По образу и подобию — На банковских картах с индивидуальным дизайном россияне чаще всего изображают самих себя, близких и котиков — Банки в ответ на стремление граждан к индивидуализму и творчеству стали чаще предлагать своим клиентам выпуск карт с их собственным уникальным дизайном. "Российская газета" опросила крупнейших розничных игроков, чтобы выяснить, какие изображения граждане чаще всего наносят на свой "пластик" и есть ли у него какие-то особенности функционала или обслуживания.

— "Миссия" на Урал — Индия и Пакистан впервые участвуют в антитеррористических учениях стран Шанхайской организации сотрудничества — Военные стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества готовятся к боям с условными террористам и Активная фаза учения "Мирная миссия-2018" развернется в среду на уральском полигоне Чебаркуль.

— Проценты дали задний ход — Вкладчики дождались роста ставок — СБЕРБАНК впервые с декабря 2014 года повысил ставки по базовой линейке рублевых вкладов. Само по себе повышение незначительно (на 0,1—0,4 процента), однако оно может свидетельствовать о развороте тенденции на рынке вкладов, где ставки последние 3,5 года уверенно снижались вслед за ключевой ставкой и инфляцией. На фоне перехода к профициту ликвидности крупнейшие 10 игроков, у которых ставки традиционно ниже рынка, довели свою среднюю максимальную ставку с 15,3 процента в начале 2015 года до 6,1 процента к началу лета этого года. Затем, правда, она подросла до 6,3 процента благодаря сезонным промоакциям.

— Клиенты сохраняют лицо — Банки отложили идентификацию по голосу и лицу на 2019 год — ЕСЛИ вам нужно открыть вклад, получить кредит или перевести деньги, необязательно идти в банк. Можно сделать это дистанционно, пройдя удаленную идентификацию с помощью биометрических данных. Для этого нужно сдать в Единую биометрическую систему два типа данных — лицо и голос.

— Готовится "атака" — В Сирии боевики и их западные покровители готовят очередную провокацию с химоружием — Вчера официальный представитель минобороны Игорь Конашенков сообщил, что, по информации, поступившей от жителей провинции Идлиб, в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные англоязычные специалисты. Судя по всему, именно они займутся инсценировкой "химической атаки" с использованием начиненных хлором реактивных снарядов.

ИЗВЕСТИЯ

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— ФТС сможет оспаривать сделки и ликвидировать компании — Федеральная таможенная служба (ФТС) получит право оспаривать в судебном порядке сделки компаний и требовать ликвидации нарушающих законодательство предприятий. Об этом "Известиям" рассказали в ведомстве.

— ЦБ: банки вскоре исчерпают возможности снижать ставки по займам — Это связано с политикой регулятора и нежеланием кредиторов терять прибыль — Российские финансовые организации в среднесрочной перспективе исчерпают потенциал для снижения ставок по кредитам, сообщили "Известиям" в Банке России. Ставки по краткосрочным займам во II квартале уже выросли: по кредитам физлицам на 0,32 п.п., а по кредитам компаниям — 0,05 п.п., отмечается в аналитическом обзоре регулятора "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". При этом ставки по долгосрочным кредитам продолжили снижаться.

— Президенты РФ и Монголии проведут переговоры во Владивостоке — Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга встретятся на полях Восточного экономического форума — Во Владивостоке во время Восточного экономического форума пройдет встреча президентов России и Монголии, Владимира Путина и Халтмаагийна Баттулги. Информацию о визите монгольского лидера на ВЭФ-2018 "Известиям" подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Минсельхоз отказал бизнесу в повышении цен на колбасу — Ведомство не увидело причин для подорожания продукции — Мясная продукция в торговых сетях не подорожает. Минсельхоз не нашел предпосылок, из-за которых цена на товары в магазинах должна вырасти, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства. Ведомство подготовило свою позицию по поручению вице-премьера Алексея Гордеева, к которому ранее обратились переработчики сырья и производители колбас.

— Минтруд предлагает переход на домашнее воспитание — Очереди в ясли планируют ликвидировать за счет обучения нянь и создания семейных детсадов — Обучить к концу 2024 года 150 тыс. нянь и создать почти 9 тыс. домашних дошкольных групп предлагает Минтруд. Такие планы зафиксированы в рабочей версии федерального проекта "Создание яслей — содействие занятости женщин". Предполагается, что нуждающиеся семьи смогут получить услуги нянь бесплатно. На это, а также на подготовку специалистов предлагается в течение пяти лет потратить более 11 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

— Электронную ипотеку в РФ полностью планируют запустить в 2019 году — К 2023 году каждая пятая сделка по покупке жилья в кредит будет проходить в онлайн-режиме — В правительстве намерены максимально упростить процесс получения ипотеки. Приходить в офис банка за кредитом, а затем в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости не потребуется. Пилотные онлайн-сделки по покупке квартир в ипотеку планируется провести до конца 2019 года. Ожидается, что к 2023 году 20% сделок основных игроков на этом рынке будут заключаться в электронном формате.

— Взвесят на штраф: в России усилят контроль за грузовиками — Сотни "умных" весов проследят за фурами — К концу 2019 года на федеральных трассах установят 100 автоматических пунктов весового контроля, которые будут определять массу автомобилей на ходу. Номера зафиксирует камера, что позволит автоматически выписывать штрафы владельцам перегруженных машин. К 2021 году количество "умных" весов на федеральных трассах увеличится до 400. Предполагается, что в 2022-м автоматические пункты будут работать на региональных и муниципальных трассах в 60 субъектах страны.

— ЗСТ между Тегераном и ЕАЭС заработает в полном объеме в 2022 году — Соглашение между Евразийским экономическим союзом и Ираном рассчитано на три года — Полноформатное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Исламской Республикой Иран и ЕАЭС будет заключено к началу 2022 года. Об этом "Известиям" сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. В ведомстве подчеркнули, что подписанное в мае этого года временное соглашение о ЗСТ, которое предваряет переход к полноформатному договору, охватывает около 50% торговли между сторонами и вступит в силу в начале 2019 года.

— Новые технологии защитят Москву от аварий электросети — На электроподстанции в Мневниках устанавливают первое в стране сверхпроводниковое устройство для защиты от коротких замыканий — Первый произведенный в России инновационный токоограничитель на высокотемпературных сверхпроводниках на прошлой неделе поставлен на московскую электроподстанцию "Мневники". Устройство срабатывает в сто раз быстрее релейных выключателей, используемых сейчас в большинстве систем электроснабжения. Высокая скорость срабатывания — главное преимущество сверхпроводящего "предохранителя", который сможет уберечь инфраструктуру электроснабжения от разрушительных последствий в случае короткого замыкания.

— Ловушка для меланомы: в России создают вакцину от агрессивной опухоли — Препарат поможет пациентам избежать рецидива болезни — В России начаты работы по созданию индивидуализированной вакцины от наиболее агрессивного рака кожи – меланомы. Синтезированное вещество заблокирует возникновение рецидива опухоли. В конце 2020 года ученые планируют начать клинические испытания на людях.

— "Каждый день молюсь, чтобы вернуться живым" — Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в США, спустя семь лет после приговора суда навестили его в тюрьме "Данбери". Перед встречей заключенный очень нервничал и, по его признанию, не спал всю ночь. "Сейчас 7.30 утра. Переживал, и мысли всякие лезли в голову. Встал в 5 утра, — написал он "Известиям" накануне приезда родных. — Я очень переживаю и, конечно, рад, что смогу увидеть своих девчонок. Главное, чтобы ничего не сорвалось и не отменили визит. Ведь мы уже неделю сидим не выходя из камер. Никуда не выпускают"

РБК daily

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— Сверхдоходы обложили сверхинвестициями — Чем завершилась встреча бизнесменов с помощником президента — На встрече в РСПП помощник президента Андрей Белоусов заверил компании, у которых предлагал изъять 500 млрд руб., что увеличения налоговой нагрузки не будет. Бизнес выразил готовность "добровольно" поучаствовать в нацпроектах.

— Бабич направлен в Минск со спецпредставительством — Назначен новый посол России в Белоруссии — Михаил Бабич назначен послом в Белоруссии, также в ранге спецпредставителя президента он будет отвечать за развитие экономических отношений с этой страной. Москва нуждается в более энергичной политике на проблемном направлении.

— Анкара встала на защиту Идлиба — О чем договорились в Москве Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу — Турция убеждает Москву не допустить наступление Дамаска на последнюю зону деэскалации, где соседствуют умеренные оппозиционеры, поддерживаемые Анкарой, и террористы. Взамен Турция обещает нейтрализовать последних.

— Crystallex лишила "Роснефть" американского залога — Суд предписал арестовать принадлежащий Венесуэле НПЗ в Хьюстоне — Cуд Делавэра издал приказ об аресте американского НПЗ Citgo по ходатайству канадской Crystallex. Около половины акций Citgo находятся в залоге у "Роснефти", и у российской госкомпании есть неделя, чтобы опротестовать решение суда.

— Слабеющий рубль укрепляет профицит — Цена нефти превысила 5 тыс. руб. за баррель — Цена нефти в рублях впервые в истории перевалила за 5 тыс. руб. Это значит, что бюджет в этом году получит больше доходов и может показать наилучший баланс с 2008 года.

— Вклады устремились к ключевой ставке — Крупнейший российский банк поднял доходность рублевых депозитов — Сбербанк впервые более чем за 3,5 года решил поднять ставки по всей линейке рублевых вкладов. Повышение незначительное — 0,1–0,4 п.п. в зависимости от вида вклада, но решение банка может свидетельствовать о смене тренда на рынке.

— Сбербанк приблизился к Кремлю — Структуре Сбербанка принадлежит почти 10% в торговом комплексе "Охотный Ряд" у Красной площади, который раньше находился в залоге у банка. Эксперты оценивают сделку с одним из самых посещаемых столичных центров в 2,4– 7,4 млрд руб. — "Дочка" Сбербанка — ООО "Сбербанк Инвестиции" — является совладельцем подземного торгового комплекса "Охотный Ряд" на Манежной площади неподалеку от Кремля.

— "Бесконечное творчество госаппарата вредит инвестклимату" — Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий вопросы ТЭК и промышленности, рассказал в интервью РБК о том, как будут сдерживаться цены на бензин, кто построит российскую газовую турбину и почему не стоит ждать налога на велосипеды.