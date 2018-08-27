МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Министерство экономического развития России доработало проект "Стратегии пространственного развития", в котором предлагается выделить в стране 14 макрорегионов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя МЭР.

Отмечается, что целью данной стратегии может стать "раскрытие социально-экономического потенциала территорий" за счет экономической специализации субъектов РФ.

Документ планируют внести на рассмотрение правительства в сентябре. Утверждение стратегии должно произойти в ноябре.

Помимо нынешних Дальнего Востока и Северного Кавказа МЭР хочет выделить еще 12 макрорегионов. За основу будут взяты федеральные округа. В качестве примера издание приводит Сибирский федеральный округ, где могут быть выделены отдельные макрорегионы: Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. В Центральном федеральном округе — Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы.

Помимо этого в Минэкономразвитии хотят выделить Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский макрорегионы. В каждом макрорегионе будет включен как минимум один крупный центр — для экономического роста.

В ведомстве пояснили, что макрорегионы не будут являться административно-территориальными единицами. Хотя именно предлагаемое деление обеспечит и повысит уровень экономического взаимодействия субъектов и качества жизни в них для населения, считают в МЭР. В частности, экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта (кроме трубопроводного), по замыслу министерства, должны вырасти почти на 30% к 2025 году.