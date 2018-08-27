МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, в первом полугодии 2018 года выросла почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,425 миллиарда рублей по МСФО, говорится в сообщении компании.

Компания связывает рост прибыли со снижением убытка от операций с производными финансовыми инструментами до 1,778 миллиарда рублей с 6,515 миллиарда рублей в первом полугодии 2017 года.

Выручка выросла на 5% — до 49,413 миллиарда рублей. В долларовом эквиваленте выручка увеличилась на 3% — до 833 миллионов долларов. Показатель EBITDA вырос на 7% — до 15,666 миллиарда рублей, в долларовом эквиваленте — на 5%, до 264 миллионов долларов. Уровень рентабельности по EBITDA составил 32% против 31% за аналогичный период 2017 года.

"Несмотря на волатильность мировых рынков, группа "Акрон" продолжает демонстрировать стабильный рост ключевых финансовых показателей. Постоянный прирост объемов производства, который стал возможен благодаря ранее реализованным проектам, обеспечивает нам поступательное движение и компенсирует негативные влияния внешних рынков", — отметил председатель совета директоров компании Александр Попов.

Он добавил, что компания продолжает реализацию новой инвестиционной программы на своих российских предприятиях, чтобы поддержать рост производства и конкурентоспособность на мировом рынке. "Так, на площадках "Акрон" и "Дорогобуж", согласно плану, продолжается модернизация действующих агрегатов и строительство новых. На ГОКе "Олений ручей" набирает обороты подземная добыча. На Талицком участке ведется строительство шахтных стволов", — рассказал Попов.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.