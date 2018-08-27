МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Минэкономразвития предлагает поделить Россию на 14 макрорегионов, чтобы активизировать межрегиональное взаимодействие, ускорить экономический рост страны, а также улучшить жизнь населения. Для этого министерство разработало Стратегию пространственного развития, которую собирается вносить в правительство в сентябре и по которому ожидает утверждения в ноябре.

Фактически министерство предлагает поделить существующие федеральные округа на более мелкие: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Северокавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский, Байкальский, Дальневосточный. При этом новоиспеченные макрорегионы не будут являться административно-территориальными единицами.

Объединение некоторых регионов в один имело бы смысл: так можно сократить госрасходы на содержание административного аппарата, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Однако предложение по делению федеральных округов на более мелкие части не имеет особого смысла, и, конечно, не может принести никакого экономического эффекта стране, считают они.

ДОСТУП К ГОСЗАКАЗАМ И БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ

Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов говорит, что деление на макрорегионы, скорее всего, будет происходить по принципу сложившихся экономических связей между регионами. "Идея в том, чтобы сконцентрировать регионам свои силы. Идея не в простом делении или объединении, а в том, чтобы давать доступ к информации, к госзаказам, в том, чтобы бизнес не отдельного региона, а бизнес нескольких регионов объединился и сделал что-то лучше, принес больше пользы", — считает он.

По его словам, Минэкономразвития выполняет направляющую функцию для регионов: разъясняет, как лучше организовывать свой бизнес и координировать его с государством. Объединение в федеральные округа дало свой эффект: бизнес стал прозрачнее, считает он.

"Однако федеральные округа слишком большие, большие расстояния. А идея Минэкономразвития в том, что государство сможет уточнить бизнесу, где у него синергетический эффект. Ведь иногда бизнес со своего уровня не видит", — говорит он, замечая, что в целом идея правильная, но надо лучше изучить детали.

Идея выглядит интересной с точки зрения развития межрегионального взаимодействия, считает руководитель проекта "Рейтинги регионов России" НРА Александр Пахалов. По его словам, несмотря на большое количество подписываемых между субъектами соглашений о сотрудничестве, на практике даже соседние регионы крайне редко реализуют совместные экономические и инфраструктурные проекты.

"Развитие межрегиональной кооперации может дать мультипликативный эффект для регионов за счет повышения их инвестиционной привлекательности", — говорит он.

Однако принципиально важно, чтобы при создании макрорегионов были предусмотрены конкретные механизмы и стимулы для взаимодействия субъектов РФ, оказавшихся в границах одного макрорегиона, уточняет эксперт.

"В случае отсутствия этих механизмов и стимулов макрорегионы могут остаться исключительно номинальными группировками регионов", — говорит он.

По его словам, именно так произошло с федеральными округами, практически единственным результатом создания которых можно считать появление института полномочного представителя и сопутствующего административного аппарата с весьма ограниченными полномочиями и возможностями влиять на реальное социально-экономическое развитие регионов.

"Особенно показателен пример Северного Кавказа, где формально уже есть и макрорегион, и федеральный округ (СКФО). Однако за восемь лет, прошедших с создания СКФО, полноценное межрегиональное сотрудничество между республиками так и не было налажено, а самый крупный межрегиональный проект — создание межрегионального туристического кластера — оказался не самым эффективным и стал известен не обильными потоками туристов и инвесторов, а лишь несколькими крупными коррупционными скандалами", — напоминает Пахалов.

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СМЫСЛА НЕТ

Сама по себе идея определения территориальных приоритетов в экономике не нова, говорит доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им Г.В. Плеханова Кирилл Парфенов. "Здесь можно вспомнить и дореволюционный опыт, когда по многим губерниям прослеживалась экономическая специализация, и советский период, когда территория РСФСР – самой большой республики Советского Союза – делилась на экономические районы, которые и были основой территориального планирования", — напоминает он.

Однако если в Российской Империи хозяйственная специализация соотносилась с административно-территориальным делением – губерниями, то в СССР от этого отказались, замечает Парфенов. Более того, начиная с 1930-х годов собственно хозяйственные интересы в ряде случаев приносились в жертву интересам политическим – целостность СССР и отдельных частей РСФСР укреплялась за счет разделения элементов технологических цепочек между территориями, напоминает он, замечая, что последствия такой политизации производственных процессов мы наблюдаем и сейчас – когда, например, часть узлов для самолета производится в России, а часть – на Украине.

"Поэтому предложения министерства экономического развития представляются интересными, но спорными. Наибольшие сомнения вызывает как раз то, что создаваемым макрорегионам, по имеющейся информации, не планируется придавать статус административно-территориальных единиц. Это кажется положительным только на первый взгляд: не потребуется дополнительных расходов на государственный аппарат. Но надеяться на серьезный экономический рост в такой ситуации едва ли стоит", — говорит эксперт.

Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что деление федеральных регионов на более мелкие бессмысленно.

"Это абсолютно бессмысленное занятие. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Это фантастика, откуда бы взялся экономический эффект?" — говорит он.

По его словам, смысл был бы в сокращении управленческого аппарата, так как уже очевидна его избыточность. "Единственный эффект был бы от укрупнения областей — это экономия на управленческих расходах. Есть много регионов, которые вполне логично объединить, чтобы сэкономить на администрации. Например, есть Алтайский край и Республика Горный Алтай. Исторически они образовались как отдельные регионы, однако размер их экономики и характер хозяйства говорят о том, что их без малейших проблем можно объединить", — заключает он.