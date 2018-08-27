МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Владельцы контрольных пакетов акций в российских стратегических компаниях, перешедшие из российского в подданство другого государства, смогут подать ходатайство на согласование дальнейшего владения компанией с правительственной комиссией по иностранным инвестициям в течении трех месяцев с даты перехода в новое подданство, пояснили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Уведомление о начале разработки соответствующих поправок в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" опубликовано на портале проектов нормативных актов. В нем говорится, что владелец контрольного пакета акций в стратегической компании из России, став гражданином другой страны или получив статус лица без гражданства, становится в понимании закона иностранным инвестором.

"Если гражданин РФ, который уже владел контрольным пакетом в российском обществе, имеющем стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, приобрел впоследствии также гражданство иного государства, он уже сейчас должен подать в ФАС России ходатайство о согласовании правительственной комиссией установления контроля иностранного инвестора над таким обществом", — пояснила РИА Новости начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС России Олеся Мильчакова.

Поправки предполагают, что у новоиспеченного инвестора будет 3 месяца на подачу ходатайства. То же самое коснется иностранцев, которые получили контрольный пакет по независящим от себя причинам, например, после изменения соотношения голосов, приходящихся на голосующие акции. Если же новое гражданство получил человек, который владеет не контрольным пакетом акций, то он должен отправить только уведомление. По мнению ведомства, это поможет создать прозрачные и понятные правила для инвесторов.

Как пояснили РИА Новости в ФАС, если правкомиссия по иноинвестициям не одобрит ходатайство, то акционер должен будет либо снизить долю владения обществом ниже уровня контроля, либо снова стать только гражданином РФ. Также рассматривается изменение акционерного соглашения, из которого должны быть исключены контролирующие права гражданина. В случае, если ходатайство не будет отправлено в установленные сроки, то суд по иску уполномоченного органа принимает решение о лишении иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров этого хозяйственного общества.

Планируемый срок вступления соответствующих поправок в законодательство в силу – январь 2019 года, следует из уведомления, размещенного на портале проектов нормативных актов.