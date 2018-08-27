МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Новые введенные санкции США против России окажут ограниченное влияние на финансирование российского правительства или российскую экономику, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"За последние годы произошло существенное сокращение торговли между Россией и США, и российское правительство имеет минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования. Как следствие, кредитное влияние недавно введенных санкций на финансирование российского правительства или российскую экономику, скорее всего, будет относительно ограниченным, если они не вызовут значительного снижения доверия инвесторов", — отмечается в документе.

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.