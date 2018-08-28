МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Новые введенные санкции США против России окажут ограниченное влияние на финансирование российского правительства или российскую экономику, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В то же время обсуждаемый новый пакет санкций против госбанков РФ, в случае его введения, вряд ли вызовет общесистемный банковский кризис, но будет препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты.

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ БУДЕТ ОГРАНИЧЕННЫМ

По мнению экспертов Moody's, введенные в понедельник санкционные меры незначительно скажутся на экономике РФ, если не вызовут значительного снижения доверия инвесторов.

По данным госдепартамента США, новый запрет сократит будущий экспорт в РФ на сотни миллионов долларов. Это мало в контексте общей торговли между странами — согласно российской статистике, импорт РФ всех американских товаров составил лишь 12,6 миллиарда долларов в 2017 году, или 5,5% от общего объема импорта в Россию, указывает агентство.

"Кроме того, вряд ли пострадают основные торговые группы товаров (включая гражданские самолеты и их части, транспортные средства, бытовую электронику и фармацевтические препараты). Наконец, потенциальное влияние еще более сведено к минимуму, если учитывать связь с предыдущим запретом со стороны администрации (экс-президента США Барака — ред.) Обамы на военный экспорт в Россию", — говорится в документе.

В целом последние санкции вряд ли будут иметь существенные последствия для кредитного профиля РФ. Однако обсуждаемые в конгрессе более жесткие меры могут усугубить возможности для экономического роста России и создать новые финансовые проблемы для правительства и государственных банков, указывает агентство. "Это может оказать большее влияние на кредитный профиль России", — пишет агентство.

ОБСУЖДАЕМЫЕ САНКЦИОННЫЕ МЕРЫ

В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг РФ на уровне "Ba1", прогноз позитивный. Данный рейтинг учитывает, в частности, кредитные сильные стороны России в отношении финансирования. Это, по мнению агентства, поможет правительству отреагировать на новые санкции, которые могут быть введены против РФ в конце этого года.

"Но более жесткие и широкомасштабные меры, скорее всего, окажут более негативное влияние на ее (российскую — ред.) банковскую систему и экономический рост, особенно через каналы доверия и инвестиции", — пишет агентство.

Moody's отмечает, что обсуждаемые в Вашингтоне "возможные меры второго раунда" включают в себя как вето США в отношении многостороннего кредитования, запрета на кредитование американскими банками, запрета на экспорт всех несельскохозяйственных товаров, дальнейшие ограничения на импорт, понижение или приостановление дипломатических отношений и приостановления прав посадки в США для российских национальных авиаперевозчиков. Однако итоговые меры могут быть мягче тех, которые в настоящее время находятся на обсуждении, пишет агентство.

Негативные последствия сперва отразятся на денежно-кредитной политике: Банк России может замедлить темпы снижения процентных ставок или даже повысить их из-за увеличения рисков для прогноза по инфляции при ослаблении рубля. В то же время санкции против преимущественно государственных банков вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать их способности предоставлять кредиты и поддерживать рост, отмечается в документе.

"Таким образом, реализация более жестких санкций в соответствии с предложениями, которые в настоящее время обсуждаются в сенате, окажет большее влияние на долгосрочные экономические перспективы. Новые санкции могут ограничить доступ России к западному экспертному потенциалу и финансированию, жизненно важным для модернизации экономики. Кроме того, предложения о санкционировании значительных частей финансовой системы могут сказаться на секторах экономики, зависящих от транзакций в долларах", — отмечается в документе.

Вероятность введения дополнительных санкций увеличивает риск того, что среднесрочный рост экономики России будет оставаться ограниченным такими структурными факторами, как низкий объем инвестиций, зависимость от нефтегазового сектора и высокий уровень бедности и неравенства.

"Способность российского правительства и экономики преодолевать проблемы, связанные с потенциально более жесткими санкциями, станет важными факторами наших оценок в отношении кредитного профиля государства", — пишет Moody's.