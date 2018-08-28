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КОММЕРСАНТ

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— Справляйся кто может – Правительство готовится избавить машиностроение от антикризисной господдержки – В правительстве заговорили о том, что кризис в российском машиностроении миновал, спрос восстановился, а потому отпала необходимость в выделении дополнительных средств бюджета на его поддержку. Рабочая группа по бюджетным проектировкам на 2019 – 2021 годы предложила подумать об отказе от "антикризисной" помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, легкой промышленности, а также урезать субсидирование судостроения.

— Правила деления и наделения – Что Владимир Путин сделал для Сергея Цивилева, а Андрей Белоусов — для металлургов и химиков – 27 августа президент России Владимир Путин прилетел в Кемеровскую область, чтобы провести заседание комиссии по ТЭКу и поддержать и.о. губернатора Сергея Цивилева на выборах. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников стал свидетелем того, как президент вместо губернатора боролся за победу последнего на выборах 9 сентября. А главное – говорил с помощником президента Андреем Белоусовым о впечатлении, которое на того произвела реакция металлургов на идею об изъятии у них сверхдоходов, о том, что борьба не закончена, и о том, что по этому поводу у них возможна встреча с президентом.

— Сирия приведена в повышенную боеготовность – США стягивают в регион носители крылатых ракет – Вчера стало известно, что в Средиземное море вошел американский эсминец, вооруженный ракетами Tomahawk. Тем самым группировка носителей крылатых ракет достигла численности, достаточной для нанесения массированного удара по Сирии. Российские военные утверждают, что западная коалиция готовится к военной операции против сирийских правительственных сил и что она начнется после того, как будет проведена инсценировка применения ими химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб.

— РЖД отцепляет фонд – Контролирующим акционером НПФ "Благосостояние" будет Газпромбанк – Один из крупных негосударственных НПФ "Благосостояние" переходит под контроль Газпромбанка (ГПБ). Банк войдет в число учредителей фонда, а после акционирования станет его основным акционером. Еще одним новым совладельцем будет Россельхозбанк (РСХБ). Нынешний крупнейший учредитель НПФ, ОАО РЖД, сохранит в нем 25% минус 1 акцию. В результате этих изменений железнодорожная монополия сможет не консолидировать показатели фонда в своей отчетности, сохранив долговую нагрузку на приемлемом уровне.

— Из бюджета изымаются сверхидеи — Нацпроекты лишают всего самого увлекательного и фантастического — К концу августа в правительстве почти завершена работа над определением бюджетного финансирования новых нацпроектов. На 2019 год расходы бюджета планируется увеличить на 1,17 трлн руб., из которых на нацпроекты уйдет 790 млрд.

— Дональд Трамп поставил Канаду перед НАФТА — США и Мексика заключат торговое соглашение — США и Мексика по итогам продолжавшихся более года переговоров смогли снять основные разногласия во взаимной торговле, объявил вчера Дональд Трамп. Предполагается, что теперь две страны заключат двустороннее соглашение, которое заменит действующий договор о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Третьей участнице прежнего договора — Канаде — предложено присоединиться к сделке, в противном случае США могут повысить тарифы на импорт автомобилей из этой страны.

— Истребитель пошел на второй алжирский круг — ВВС страны могут приобрести эскадрилью МиГ-29М/М2 — Как стало известно "Ъ", Алжир — один из крупнейших покупателей российской авиационной техники — проявил интерес к закупке 14 истребителей типа МиГ-29М/М2, которые могут заменить в алжирских ВВС бывшие в употреблении советские МиГ-29С из Белоруссии и Украины. Корпорации "МиГ" этот контракт позволит не только получить несколько сотен миллионов долларов прибыли, но и обеспечит загрузку ее производственных мощностей на несколько лет вперед.

— Инициаторам референдума не хватило регионов — В ЦИКе считают, что пять команд еще могут договориться об общем вопросе — КПРФ, которая первой заявила о подготовке референдума против повышения пенсионного возраста, оказалась в аутсайдерах, ей к началу этой недели удалось зарегистрировать только две подгруппы, а в 47 регионах коммунистов опередили четверо конкурентов. Теперь стать единственным организатором референдума не сможет ни одна инициативная группа, но возможность договориться у них есть, заявила "Ъ" глава Центризбиркома Элла Памфилова, "для этого потребуется перерегистрация групп под общий вопрос".

— Средства для лечения ушли в стены — Деньги военных инвалидов растратили на ремонт квартир бывшего чиновника — Как стало известно "Ъ", полиция завершила расследование и передала на утверждение в прокуратуру уголовное дело о растрате 2,3 млн руб., выделенных из госбюджета на реабилитацию военных инвалидов. По версии следствия, эти деньги похитил бывший глава общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной, "прославившийся" после того, как в апреле прошлого года прямо на заседании комитета "Победа" попросил президента РФ Владимира Путина разобраться в его конфликте с другим видным "афганцем", сенатором Францем Клинцевичем. Господин Чепурной и сегодня убежден, что уголовное дело против него — это происки врагов.

— Прокурору Москвы открылось "Око" — Надзор считает, что пострадавшего в перестрелке сотрудника Росгвардии незаконно обвинили — Как стало известно "Ъ", прокуратура Москвы вмешалась в расследование скандального уголовного дела о перестрелке в "Москва-Сити", происшедшей во время празднования 50-летия авторитетного предпринимателя Дмитрия Павликова. Глава надзорного органа потребовал от Следственного комитета России (СКР) "безотлагательно" прекратить как незаконное уголовное преследование раненного в ней сотрудника Росгвардии, которому следствие потом инкриминировало развязывание бойни.

— С иркутской прямотой — "Единая Россия" нашла место в повестке инициативе губернатора-коммуниста — Как стало известно "Ъ", накануне выборов в заксобрание Иркутской области депутаты решили рассмотреть вопрос о возвращении прямых выборов мэра регионального центра. Инициативу губернатора от КПРФ Сергея Левченко "Единая Россия" согласилась поставить в повестку заседания профильного комитета заксобрания. Источники "Ъ" полагают, что рекомендация принять законопроект поможет "Единой России" снять негатив вокруг партии, рейтинг которой в регионе низок.

— Музей готовят к постригу — РПЦ хочет возродить монашескую жизнь в охраняемом ЮНЕСКО заповеднике — Как стало известно "Ъ", в сентябре комиссия по взаимодействию Русской православной церкви (РПЦ) с музейным сообществом рассмотрит конфликтный вопрос о передаче Вологодской митрополии пяти архитектурных памятников, входящих в состав Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Церковь хочет расширить присутствие в Кирилло-Белозерском монастыре и возродить монашескую жизнь в охраняемом ЮНЕСКО Ферапонтовом монастыре с фресками Дионисия.

— В МГУ пришли со своим уставом — Правительство поменяло основной документ Московского университета — Преподаватели и студенты МГУ имени Ломоносова потеряли возможность вносить изменения в устав университета — соответствующее постановление приняло правительство РФ. Такие полномочия остались лишь у членов ученого совета. Пресс-служба вуза утверждает, что подобные изменения проходят и в других подведомственных правительству университетах. В независимом профсоюзе "Университетская солидарность" говорят о наступлении на принцип академической свободы.

— Правительство пригласили в школу — Детский омбудсмен предлагает усилить безопасность учеников — Создать специальный орган для мониторинга опасной для детей информации в интернете, продвигать "положительный" детский контент и разработать единый порядок профилактической работы с несовершеннолетними предлагает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Предложения подготовлены после ряда чрезвычайных происшествий в школах и направлены на рассмотрение в правительство. В экспертном сообществе отмечают, что предложения требуют "серьезной проработки".

— Армия КНР совершит электромагнитный скачок — Китай будет запускать ракеты при помощи рельсотронов и волнолетов — Китай разрабатывает новые виды ракетного оружия, тестируя запуски снарядов при помощи гиперзвуковых волнолетов и рельсотронов (электромагнитных пушек). Они помогут армии КНР совершить качественный скачок и по уровню вооружений догнать в 2030-х годах США и Россию. По информации СМИ, мысль о создании запускаемой при помощи магнитов ракеты пришла в голову китайским инженерам после вооруженного столкновения между КНР и Индией на пограничном участке в районе Бутана — Тибетском плато.

— Ультраправые и виноватые — В Восточной Германии убийство в массовой драке привело к акциям протеста — Ночное убийство сорвало городской праздник в восточно-германском Хемнице — бывшем Карл-Маркс-Штадте. Еще до официального подтверждения полиции, по городу расползлись слухи о том, что преступление совершили беженцы. В ответ на улицы города высыпали сотни ультраправых, готовых избить любого иностранца, встретившегося им на пути. Теперь немецкие СМИ обсуждают: почему жители готовы симпатизировать ультра и могла ли полиция предотвратить беспорядки.

— Углю нарисовали светлое будущее — Оно обойдется компаниям в 1,7 трлн рублей — Увеличение добычи и экспорта российского угля на треть к 2025 году потребует около 1 трлн руб. инвестиций угольных и стивидорных компаний и еще около 700 млрд руб. от ОАО РЖД. Владимир Путин в Кемерово заявил о необходимости совместного решения "комплекса задач", и в ОАО РЖД уже намекнули на возможную нехватку инвестиций. Угольщики пока официальных позиций не высказывают, но не под запись говорят о "верхнем пределе" названных цифр. Аналитики указывают, что спрос на российский энергоуголь может быть ниже ожиданий Минэнерго.

— "Петр Великий" слишком велик для Астрахани — К достройке лайнера могут привлечь "Красное Сормово" — Как выяснил "Ъ", Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может сорвать сроки производства первого российского круизного лайнера "Петр Великий". Кроме проблем с двигателями возникли новые сложности: астраханский "Лотос" не способен спустить готовое судно на воду, поскольку оно длиннее стапеля предприятия. Для сокращения задержки корпус лайнера может быть отправлен на достройку на нижегородское "Красное Сормово". Пока корпорация заверяет, что решит проблемы в пределах 2019 года. Но заказчик и источники "Ъ" уверены, что речь может идти уже только о 2020–2021 годах.

— Семена санкций дали всходы — Олег Дерипаска делит аграрный бизнес — Подпавший под санкции США Олег Дерипаска продолжает выходить из прямого контроля над компаниями. Принадлежащий бизнесмену агрохолдинг "Кубань" в августе перестал владеть крупным производителем семян НПО "Семеноводство Кубани". Новый собственник Людмила Кучменова ранее была связана с бизнесом двоюродного брата господина Дерипаски Павлом Езубовым. Схема может помочь ослабить внимание к активам со стороны Минфина США, если там не будут учитывать неформальные связи между новыми и прежними учредителями.

— ЦБ размывает эмитентов — Инвестфондам уменьшают концентрацию вложений — Банк России предложил для публичного обсуждения документ, вводящий новые требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов. В целях диверсификации вложений фондов для неквалифицированных инвесторов регулятор собирается ужесточить требования к доле в их портфелях по ценным бумагам и счетам одного эмитента. Однако в связи с ограниченным числом качественных эмитентов новые требования снижают возможности для инвестирования управляющим компаниям.

— Физлицам не стать маркетмейкерами — Регулятору не нравится видимость биржевой активности — ЦБ дал ясно понять, что не приветствует практику привлечения физлиц — клиентов брокеров к маркетмейкерской деятельности. Однако прямых запретов на такие действия пока не вводит, ссылаясь на ограничения в уже существующем законе об инсайде и манипулировании.

— РНКБ выходит из Крыма — Банк откроет офисы в других регионах России — Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), крупнейший банк Крыма, планирует экспансию в другие регионы России. За полгода в банке планируют открыть пять отделений в разных городах страны для обслуживания преимущественно корпоративных клиентов. Эксперты отмечают, что на фоне новых санкций экспансия — логичный шаг, поскольку у РНКБ появится достаточно новых потенциальных клиентов из числа санкционных. Главными конкурентами крымского госбанка станут такой же государственный Промсвязьбанк, а также санкционный АКБ "Россия", который активно работает в Крыму.

— Газ в Европе уступает ветру — Но на экспорте "Газпрома" это пока почти не сказалось — Спрос на газ на европейском рынке в первом полугодии перешел к снижению впервые с 2015 года, сократившись на 2,6%. Быстрее всего падает спрос в энергетике из-за выросших цен на газ и давления со стороны зеленой генерации. Это обстоятельство, вероятнее всего, ограничит экспорт "Газпрома" в Европу, хотя собственная добыча газа в ЕС быстро падает, а конкуренция с другими поставщиками остается слабой. При этом в первом полугодии "Газпром" увеличил долю на рынке ЕС до рекордных 34,1%.

— Банкротство дошло до собственника "Домашних денег" — Евгений Бернштам напрасно поручился за "Финотдел" — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом бенефициара МФК "Домашние деньги" и МФО "Финотдел" Евгения Бернштама. Причина иска — долг перед Русским трастовым банком, конкурсным управляющим которого является АСВ. Эксперты считают, что шансов избежать банкротства у господина Бернштама в сложившейся ситуации почти нет.

— Roust причаливает к Кубе — Рустам Тарико хочет стать совладельцем марок рома — Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико ведет переговоры о создании совместного предприятия с Cuba Ron, производителем кубинского рома, который выпускает бренд Havana Club для Pernod Ricard. Для кубинцев партнерство даст возможность расширить географию продаж своей продукции, Roust же через СП, в котором претендует на 50%, в будущем может стать совладельцем нескольких брендов рома, включая Santiago de Cuba и Cubay.

— Искусственный интеллект оденет пользователей — Сервис распознавания одежды по фото Sarafan.AI привлек инвестиции — Разработчик технологии искусственного интеллекта Sarafan.AI привлек $1,3 млн от фонда Admitad Invest и текущих совладельцев — компании The Untitled и фонда Сергея Дашкова. Проектов для распознавания одежды по фото на рынке уже немало, но их технологии могут оказаться востребованы и в других областях, считают эксперты.

— Офисы рассадили на Павелецкой — Спрос на них в районе вокзала оказался самым высоким — Сформировавшийся деловой район вокруг Павелецкого вокзала стал самым заполненным в Москве. Уровень вакантных площадей по итогам первого полугодия здесь составил 6,5% — это вдвое ниже среднего значения по Москве. Поскольку новых площадей в районе вокзала вводить не планируется, арендные ставки там могут вырасти в ближайший год на 5–10%.

— Дачники провели лето перед экраном — Mediascope впервые измерил телеаудиторию за городом — Mediascope подвел первые итоги измерения аудитории ТВ на дачах: оно обеспечило прирост аудитории всех телеканалов на 20%, что гораздо выше ожидавшихся 4–8%. Наиболее интересным для дачников оказался канал "Россия 1", доля аудитории которого составила 18,8% в период со 2 июля по 12 августа, "Первый канал" стал вторым по популярности с долей 13,6%. Рост рекламного инвентаря поможет сбалансировать медиаинфляцию, надеются участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Утрата "Башнефти" не отбила у АФК "Система" интереса к нефтегазовой отрасли — Но теперь компания ищет сырье не в России, а в Гренаде.

— В "Единой России" может смениться куратор региональных выборов — Возможный повод – неудачное выступление партии на выборах в Иркутске.

— Коммунисты готовы создать единую инициативную группу пенсионного референдума — Но близкие к власти конкурирующие группы на это не пойдут, считают в КПРФ.

— Big data поступит на службу ревизоров — Контрольно-надзорная деятельность осваивает "цифрового инспектора".

— Чем Канада, Австралия и Новая Зеландия похожи на развивающиеся рынки — Укрепление доллара США создает для них те же проблемы.

— АСВ решило обанкротить совладельца "Домашних денег" — Агентство подало в суд заявление с требованием признать банкротом не только микрофинансовую компанию, но и Евгения Бернштама.

— ЦБ уличил близкие к "Финаму" компании в манипулировании рынком — Они совершали не имевшие экономического смысла сделки с акциями UC Rusal и Polyus Gold.

— Сотовые операторы вернули абонентам безлимитный интернет — Это может повысить их доходы – но ненадолго.

— Телеканалы заработают на дачниках — Mediascope впервые оценила загородную аудиторию в России.

— "М.видео" определилась с будущим самых крупных магазинов Media Markt — На их месте появятся парные магазины "М.видео" и "Эльдорадо".

— Россия хочет увеличить добычу угля к 2025 году почти в 2 раза — На это потребуется около 1 трлн рублей инвестиций.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Скучный детектив — Росгвардии разъясняет обязанности частных сыщиков — Росгвардия опубликовала для антикоррупционной и общественной экспертизы приказ, который развенчивает многие романтические мифы о частных детективах. Эта профессия для России — относительно новая, публика знает о ней в основном понаслышке — из фильмов и книг, зачастую зарубежных.

— Лихач без протокола — Водителям будет проще сообщать в ГАИ о нарушителях — Законопроект, который позволит в упрощенном порядке привлекать к ответственности водителей, нарушение которых снял на смартфон прохожий, возможно, будет принят Госдумой уже в ближайшей сессии.

— На вымогателях поставят крест — Минстрой предложил разделить похоронные услуги на медицинские, ритуальные и религиозные — Минстрой разработал проект закона, который предусматривает серьезные наказания для тех, кто сообщает в ритуальные конторы сведения о родственниках пациентов, находящихся при смерти в больницах и хосписах. Также медучреждениям запретят заниматься бальзамированием, а ритуальным конторам — проводить отпевания.

— "Сириус" Мценского уезда — Хватит ли на всех школ для одаренных?— Получить работу в "Сколково" в 17 лет? Создать систему компьютерного зрения для беспилотника и одновременно поступить на бюджет в престижную "Вышку"? Все это — про Никиту Крылова, который закончил в этом году московскую школу № 2107. Про таких говорят — талантливый парень, за такими будущее. Много ли подобных историй? С одной стороны, немного. А с другой стороны, через образовательный центр "Сириус" прошли уже больше 24 тысяч талантливых детей со всей России.

— Лишаю вас слова — Готовятся новые правила поведения в суде — Рабочая группа Госдумы приступила к подготовке важных поправок в процессуальное законодательство. По инициативе председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, предлагается разработать четкие критерии, когда участников процессов можно лишать слова.

— Брак не пройдет — В ЕАЭС появится реестр данных об опасной продукции — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создаст систему информирования об опасных товарах. В единую базу данных контролирующие органы пяти стран будут "сливать" сведения о продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, задержали партию контрафакта в Армении, а наши контролеры смогут узнать о нарушителях и принятых коллегами мерах по выявлению опасной продукции и поставят заслон контрафакту уже в России.

— На это место нет больше карты — Минэкономразвития предложило выделить 14 макрорегионов на территории страны — Минэкономразвития определилось с перечнем макрорегионов: их предложено 14, в них входят от трех (Байкальский, Енисейский, Западно-Сибирский, Уральский) до 13 (Центральный) субъектов России.

— Особый калибр — Форум "АРМИЯ-2018", работавший всю прошлую неделю под Москвой, посетили около миллиона человек — это абсолютный рекорд за четыре года его существования. Контрактов заключено на сумму свыше 130 млрд рублей — и это тоже рекорд.

— Рожденным в РСФСР — Для кого правила получения гражданства будут проще — Министерство внутренних дел России предлагает расширить число граждан, имеющих право на получение российского гражданства в ускоренном порядке. Для этого правоведы полицейского ведомства разработали поправки к Закону "О гражданстве в РФ", которые в настоящий момент размещены для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Штраф-посадка — За запуск незарегистрированных дронов будут штрафовать — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, предлагающего ввести штрафы за полеты незарегистрированных беспилотников.

— Прокурор и шорты — Мэрию города Орска заставили отменить дресс-код для посетителей — Ленинская районная прокуратура признала незаконным действовавший в мэрии Орска запрет, согласно которому в городскую администрацию не допускали посетителей в шортах и летних топах.

— Зависший детант — Недавно отмечали 50-летие событий в Чехословакии. Это была низшая точка отношений с Западом. Через 5 лет началась разрядка, "детант" — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки-1975), создание ОБСЕ. Если считать низшей точкой отношений с Западом события на Украине-2014, то будет ли "новый детант"?

— Ровно, светло и с шумом — Минтранс вывел формулу безопасных дорог — Минтранс подготовил пакет рекомендаций для регионов, которые помогут им привести автодороги в порядок и снизить число ДТП.

— Новый год продан — У россиян растет спрос на круизы в Арктику и Антарктику — Российские турфирмы бронируют блоки мест в арктических и антарктических круизах на 2019-2020 годы, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

— День – шахтерам — Владимир Путин дал характеристику российскому ТЭК — Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Сибирскому федеральному округу. В понедельник глава государства прибыл в столицу Кузбасса — город Кемерово, где провел заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

— День леопарда — Число диких кошек выросло до 86 — В России может появиться экологический праздник — день леопарда. С такой инициативой выступила АНО "Дальневосточные леопарды".

— Проложит курс — Для флота строят гидрографическое судно нового поколения — На предприятии в подмосковном Орехово-Зуево заложили головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский". Вспомогательное судно проекта 23370Г строится по заказу Военно-морского флота.

— Мужская работа — Чем живут современные шахты и как меняются требования к шахтерам — Когда смотришь, как работают шахтеры, переполняешься чувством бескрайнего уважения. Ежедневная напряженная работа глубоко под землей требует мужества, самоотдачи и уверенности в плече товарища. Это работа не для слабонервных, а для самых настоящих мужчин. И… обворожительных женщин.

— Скосили и сожгли — В Подмосковье уничтожена плантация дикой конопли — В России полным ходом идет ежегодная полицейская операция "Мак-2018", главная цель которой — борьба с незаконными посевами мака, конопли и другими наркотиками, а также привлечение к ответственности лиц, занимающихся незаконным культивированием наркосодержащих растений.

— Детсад строгого режима — В Омске детскую площадку "оградили" колючей проволокой — В Омске частный детсад огородил территорию игровой зоны колючей проволокой. Необычная площадка для малышей вызвала бурную дискуссию. Детские горки, лесенки и песочницы обнесены высоким забором, по периметру которого проложена колючая проволока — как в колонии. Добротная железная дверь запирается на ключ.

— Звезды сошлись — В Подмосковье будут компенсировать часть затрат на строительство отелей — В каждом подмосковном городе должен появиться индустриальный парк, где предприниматели могли бы развивать бизнес. Возможности для этого есть у всех, считает губернатор области Андрей Воробьев.

— Портфель потяжелел — Как зарабатывают магазины на ажиотаже перед 1 сентября — Вack to school — один из самых важных "сезонов" для торговли. Пик покупательского спроса приходится именно на последние выходные перед новым учебным годом. В эти дни, по оценкам торговых сетей, продажи взлетают в несколько раз. Причина не только в том, что родители откладывают покупки на последний момент, но и в маркетинговых уловках.

— Бочка отсчета — Цена нефти впервые в истории превысила 5000 рублей — Цена нефти Brent, от которой зависит стоимость российского сорта Urals, впервые в истории превысила отметку 5000 рублей за баррель. Причем произошло это незаметно, еще 22 августа. На максимуме баррель Brent стоил 5217 рублей. Цена Urals сейчас стоит вблизи отметки 4900. Основную выгоду от столь высокой цены получат экспортеры и федеральный бюджет.

— Накажут за зверство — Резко выросло число уголовных дел на живодеров — По всей стране резко выросло число уголовных дел, заведенных на живодеров. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды со ссылкой на данные полиции.

— Снежная сказка в Апеннинах — На север Италии пришла зима, а на юге бушуют проливные дожди — Август в Италии выдался более, чем странным. По всей стране бушуют проливные дожди, а север Апеннин неожиданно окунулся в снежную сказку.

— Пришли с ракетами — США усилили группировку у берегов Сирии — Российское военное ведомство продолжает информировать мировое сообщество о готовящейся в Сирии провокации с использованием отравляющих веществ и планах США нанести затем ракетный удар по важным государственным и военным объектам ближневосточного государства.

— Гибридный элемент — В Южной Корее создали уникальную батарейку — Южнокорейские ученые разработали новые элементы питания, которые можно заряжать гораздо быстрее обычных, причем они не теряют своей емкости со временем. Это позволит заряжать смартфоны за несколько десятков секунд.

— Цифра сбережет квартиру — Закладные стали электронными — Важная новость для тех, кто купил квартиру по ипотеке, уже выплачивает или собирается брать ипотеку- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрировала первые электронные закладные. Самые первые ипотечные сделки с применением электронных закладных только что оформлены Сбербанком в Тюмени и банком "Российский капитал" в Москве и Тюмени.

— Послал послов на паперть — Президент Украины Петр Порошенко нашел способ пополнить казну — Президент Украины Петр Порошенко предложил украинским дипломатам заняться в странах пребывания сбором денег "для восстановления Донбасса". Речь идет в первую очередь о странах ЕС, которым он дополнительно предлагает взять шефство над населенными пунктами, находящимися под контролем украинской армии.

— "Дичотти" потопит Сальвини?— Министру внутренних дел Италии угрожают судом за защиту национальных интересов — В понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европейский союз стать опорой международного порядка. Но "компромисс и баланс", которые, по мнению Мааса, "записаны в ДНК единой Европы", исчезают, как только речь заходит о распределении беженцев или строительстве лагерей для них на территории Евросоюза.

— Повинности не будет — Меркель против всеобщей воинской службы — Канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала идею возвращения регулярных призывов в бундесвер, отмененных в стране семь лет назад. Между тем, немецкие эксперты признают: в последние годы бундесвер столкнулся с такой острой нехваткой профессиональных кадров, что военным приходится агитировать в пользу армейской службы в школах и даже в детских садах.

— Возмездие для "Агента" — Вьетнам намерен отсудить у США деньги за химикаты — Официальный Ханой намерен отсудить многомиллионную компенсацию у американской корпорации Monsanto, которая поставляла Пентагону компонент химическое оружие, известные как "Агент Оранж (Апельсин)", во время войны во Вьетнаме в конце 1960-х годов. Вьетнамские власти уверяют, что это высокотоксичное вещество вызвало многочисленные проблемы со здоровьем у миллионов местных жителей.

— Автобус уходит в ночь — Правительство не поддержало законопроект, запрещающий движение рейсовых автобусов по ночам — Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий запретить ночные рейсы автобусов.

— Подрезали крылья — Пассажирам незаконно аннулировали билеты на самолет — Красноярский краевой суд защитил двух пассажиров, которых авиакомпания отказалась увозить из чужого города по купленным билетам.

— Большая вода — В Приморье из-за паводка введен режим ЧС в четырех муниципалитетах — Ливни, которые принес в Приморский край тайфун Soulik, привели к затоплению домов и придомовых территорий в городе Уссурийске, а также в Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах.

— Замкнули цепь — Кто мешает жителям напрямую платить энергетикам — Орловские энергетики столкнулись с неожиданной проблемой при реализации "закона о прямых договорах". Выяснилось, что управляющие компании (УК) нашли способ сохранить за собой статус посредника между жителями и ресурсоснабжающими организациями (РСО) и остаться безнаказанными.

— Не даром учатся — Сколько родители тратят на репетиторов, кружки и секции — Родители готовы вкладывать деньги в дополнительное образование детей даже в том случае, если их материальное положение ухудшится. В среднем на оплату занятий с репетитором, на кружки и секции российская семья тратит около 25 тысяч рублей за учебный год. Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном специалистами Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

— Нацелились — МГИМО, МАИ и "Вышка" идут на Восток — Шесть ведущих российских вузов откроют свои филиалы на Дальнем Востоке в рамках программы по подготовке кадров для регионов ДФО до 2025 года.

— Нихао! — Выпускники сдадут ЕГЭ по китайскому — В 2019 году школьники впервые будут массово сдавать ЕГЭ по китайскому языку. До этого им были доступны всего четыре языка: английский, французский, немецкий и испанский. В письменной части нового экзамена будет 42 задания и четыре раздела: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо".

ИЗВЕСТИЯ

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— "Мы избавим людей от очередей и лишних поездок" — Глава Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаил Дымочка — о том, как изменится в ближайшее время жизнь инвалидов — Инвалидам больше не придется самостоятельно отвозить документы на комиссию — учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) начали переход на электронный документооборот. А людям с ментальными нарушениями планируют разрешить пользоваться колясками с электроприводом. Кроме того, заканчивается разработка отдельных детских классификаций и критериев для установления инвалидности, что позволит возвращать здоровье большему числу детей.

— Минэкономразвития против запрета на невозвратные билеты для льготников — В ведомстве считают, что это приведет к потерям бюджета — Запрет на продажу льготникам невозвратных билетов на поезда дальнего следования может ударить по госбюджету. Об этом сказано в заключении Минэкономразвития на проект приказа Минтранса, предполагающий соответствующее ограничение. Льготникам придется покупать возвратные билеты, а они дороже, поэтому дополнительные расходы лягут на государство, предостерегли в Минэке. По словам экспертов, необходимо рассчитать, какая схема будет более выгодна в первую очередь пассажирам.

— "Стрелы" заточат по-новому — Минобороны продлило жизнь одному из самых надежных зенитных ракетных комплексов армейской ПВО — Срок службы легендарного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" будет продлен, решили в Минобороны. Для этого усовершенствуют основную ракету комплекса — 9М37М. Она получит новый вид топлива и специальную головку наведения. "Стрела-10" — самая удачная система зенитного вооружения советского времени, она отличается высокой мобильностью и проста в использовании, обладает практически бесконечным потенциалом для модернизации.

— Мимо Вены: как в Европе противодействуют "Росатому" — Австрия не сможет помешать строительству российской АЭС в Венгрии — "Росатом" продолжает работы на венгерской АЭС "Пакш", несмотря на противодействие со стороны Австрии и Люксембурга. Об этом "Известиям" сообщил высокопоставленный источник в правительстве Венгрии. Ранее Вена подала иск в Европейский суд, выступив против того, чтобы Еврокомиссия субсидировала расширение станции. Министр устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кёстингер заявила "Известиям", что не имеет ничего против строительства АЭС в Венгрии, но не хочет, чтобы на это шли "общеевропейские деньги".

— Бегство из нефтяного рая: в Венесуэле гуманитарная катастрофа — Как соседи латиноамериканской страны реагируют на крупнейший в регионе миграционный кризис — На прошлой неделе северное побережье Венесуэлы сотрясло землетрясение магнитудой 7,3. "Это потому, что тектонические плиты решили сбежать из страны", — мрачно пошутило по этому поводу местное юмористическое издание El Chiguire Bipolar. В Венесуэле не идут боевые действия, там не случается вылазок террористов, но происходящее сейчас в этом еще недавно нефтяном раю всё чаще рождает у наблюдателей ассоциации с ситуацией в Сирии.

— Базовая кибербезопасность: зачем Центробанк вводит новые требования — Банки с базовой лицензией не будут сдавать полный отчет о кибератаках — Центробанк упростит для банков с базовой лицензией отчетность по возникшим и реализовавшимся киберрискам. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе регулятора. Сейчас все кредитные организации должны отчитываться в ФинЦЕРТ о кибератаках. Однако с 2019 года Банк России введет пропорциональное регулирование: организации разделятся на группы в зависимости от величины капитала. Небольшие банки будут сообщать только о соотношении пропущенных атак ко всем зафиксированным инцидентам.

— На продвижение туризма в России хотят потратить более 4 млрд рублей — Интерес к путешествиям по стране будут поддерживать публикациями в СМИ, наружной рекламой и выставками — На продвижение российского туристического продукта на мировом и внутреннем рынке до 2025 года планируется потратить более 4 млрд рублей. Более половины этой суммы планируется выделить из федерального и региональных бюджетов, сказано в рабочей версии федеральной целевой программы о развитии туризма до 2025 года, с которой ознакомились "Известия".

— В России участились случаи нападения животных на людей — Роспотребнадзор уже рекомендовал регионам проработать меры по профилактике бешенства — Впервые за последние три года в России участились случаи укусов людей животными. Роспотребнадзор уже поручил регионам разработать целевые программы по профилактике бешенства. Они должны включать в себя мероприятия по работе с бездомными животными и иммунизации граждан. Чтобы не заразиться, нужно сразу же после укуса сделать антирабическую прививку, ведь бешенство пока остается неизлечимой болезнью.

— По российским дорогам поедут экспериментальные бронемашины — Военной автоинспекции планируют дать право регистрировать технику, проходящую испытания — Экспериментальную военную технику выпустят на российские трассы. Речь в том числе идет о бронетранспортерах и других самоходных машинах с вооружением. Для этого Минобороны хочет наделить Военную автоинспекцию (ВАИ) правом регистрировать такие транспортные средства.

— Доля заемщиков с экстремальными долгами упала до минимума с 2015 года — Снижение показателя обеспечил в основном ипотечный сегмент — Количество банковских клиентов, которые отдают на погашение кредитов половину месячного дохода, упало до минимума с 2015 года. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй (есть в распоряжении "Известий"). По итогам первого полугодия 2018 года доля заемщиков с экстремальными долгами составила 12,5%, за аналогичный период 2015 года — 15,14%. Снижение нагрузки произошло за счет ипотеки, в сегменте необеспеченных займов доля заемщиков с высокими расходами на обслуживание долга остается постоянной, пояснили в Центробанке.

— Ответный огонь: первый "Супер Бэкфайр" пойдет в учебку — Новейший российский бомбардировщик Ту-22М3М начнет службу в Рязани — Российские военные готовятся к получению уникальных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3М. У летчиков эта машина уже получила прозвище "Супер Бэкфайр" (от англ. backfire — "ответный огонь"). Правда, как рассказали "Известиям" в Минобороны, новинка после испытаний не сразу пойдет в войска.

— Воздушным экскурсиям прописали правила — Обзорные полеты ограничат радиусом в 50 км от места вылета — В России впервые разработаны единые правила выполнения платных экскурсионных полетов. Этого очень долго ожидали пилоты авиации общего назначения. Катать пассажиров разрешат на легких и сверхлегких самолетах и вертолетах. Взлетать можно будет только при ясной погоде и в светлое время суток, при этом прогулка должна проходить в радиусе 50 км от места начала экскурсии.

— У студентов появится новая возможность избежать призыва — Желающие окончить военную кафедру в вузе, где ее нет, смогут поступить в учебный центр при другом университете — Студенты всех гражданских вузов смогут получить военную специальность и не проходить срочную службу. У молодых людей, которые получают образование в институтах без военных кафедр, появится возможность поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах. Эксперимент стартует в Сибири, в дальнейшем его планируется расширить на всю страну.

— Морской щит для Сирии — Российский ВМФ вывел в Средиземное море самую мощную группировку кораблей с начала участия РФ в конфликте — Минобороны разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за всё время участия России в сирийском конфликте. В ее состав входит 10 кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами "Калибр", а также две подводные лодки.

— Перед школой не стрелять — Донбасс намерен соблюдать перемирие, несмотря на провокации ВСУ — Военные ДНР не собираются отвечать на провокации украинских силовиков в преддверии "школьного" перемирия. Об этом "Известиям" заявил заместитель командующего армией самопровозглашенной республики Эдуард Басурин. По его словам, участившиеся обстрелы Донецка и окрестностей со стороны ВСУ — не что иное, как попытка вызвать ответный огонь.

РБК daily

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— Союз независимых — Как Брюссель намерен добиться автономии от Вашингтона — Эмманюэль Макрон публично призвал активизировать усилия по укреплению независимости Евросоюза от США. Хотя с его предложениями согласна Германия, конкретные действия на этом направлении пока не просматриваются, говорит эксперт.

— Европе предъявлен римский счет — Италия потребовала пересмотра миграционной политики ЕС — Рим призвал ЕС изменить миграционную политику, пригрозив, что иначе перестанет вносить деньги в бюджет союза. В Брюсселе отказались, напомнив, что участие в общих проектах прежде всего выгодно самой Италии.

— Всемирное штормовое предупреждение — Банк международных расчетов диагностировал проблемы глобальной экономики — Наблюдаемое сейчас по всему миру усиление протекционизма чревато ростом цен и безработицы и замедлением экономического роста. В результате мировую экономику может накрыть "идеальный шторм", предупредил Банк международных расчетов.

— Страна даст угля — Российские экспортеры энергоресурсов переориентируются на Восток — Россия намерена увеличить экспорт угля на 50% за счет поставок в страны Азии. Необходимые для этого инвестиции в добычу и транспортировку — 1,5 трлн руб. Азия вслед за Европой может снизить потребление угля, предупреждают эксперты.

— Такси по расписанию — Как бывшая телеведущая запустила необычный сервис — Поработав телеведущей, Анна Филиппова разочаровалась в журналистике и уехала отдыхать в США. Из-за океана она вернулась с идеей сервиса по доставке детей на такси на учебу и обратно. Двигаться к красивой идее пришлось по ухабам.

— Взятые за лапу – Какие регионы России наиболее коррупционны – Число случаев получения взятки в 2018 году выросло на 10%, подсчитал РБК на основе полугодовых данных Генпрокуратуры. Регионы с самым большим "удельным весом" взяткополучателей – Чукотка и Коми, взяткодателей – Калмыкия и Чечня.

— От розничного клуба – к закрытому – Основанный Львом Хасисом проект "Смартори" приостановил работу – Проект "Смартори", основанный Львом Хасисом и развивавшийся командой "Глобус Гурмэ", закрывается. Даже отказ от формата "розничного клуба", так и не получившего широкой популярности в России, не позволил сохранить проект.