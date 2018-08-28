МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Во вторник на рынках акций Азии наблюдался значительный рост, которому накануне предшествовало укрепление акций в Нью-Йорке, спровоцированное достигнутым соглашением о торговле между США и Мексикой. Индексы открытых и во многом зависящих от торговли экономик, таких как Сингапур и Тайвань, продемонстрировали самый значительный рост в регионе, на 1% и 0,8% соответственно, сообщает Dow Jones.

Выразив недовольство недавним ослаблением юаня, Пекин способствовал укреплению национальной валюты против доллара США. Тем не менее, дальнейший рост юаня, вероятно, будет затруднен.

Во вторник Пекин повысил курс юаня против доллара на 0,7%, что стало самым значительным повышением курса за один день с 1 июня.

Центральный банк страны определяет курс пары доллар/юань, позволяя ей торговаться в пределах весьма узкого диапазона около этого уровня в течение дня. Так называемый фиксинг юаня рассчитывается на основе курса доллара против китайской валюты на предыдущей сессии и его динамики против корзины из других валют. Действия Народного банка Китая во вторник последовали за резким ростом юаня в понедельник.

Кроме того, в настоящее время фиксинг юаня также учитывает так называемый контрциклический фактор, который ослабляет роль рыночных сил. В этом месяце центральный банк Китая не только вновь начал учитывать этот фактор при определении фиксинга, но также ввел ограничения, делающие ставки против юаня более невыгодными для инвесторов. Все это позволяет предположить, что темпы падения юаня вызывают опасения у Китая.

Тем не менее, драйверы падения юаня остаются сильными, поэтому некоторые аналитики не ожидают значительного роста китайской валюты в ближайшем будущем. Центральный банк США, вероятно, продолжит осуществлять повышение ставок, тогда как, как ожидают многие экономисты, Китай будет смягчать денежно-кредитную политику для стимулирования роста экономики. Кроме того, обе страны вовлечены в торговый конфликт, в рамках которого они уже ввели взаимные пошлины на импорт товаров на многие миллиарды долларов.

Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, пара доллар/юань немного снизится, до 6,7 к концу июля следующего года. Некоторые же считают, что она вырастет выше 7, и самый пессимистичный для юаня прогноз предполагает повышение пары доллар/юань до 7,3.

С 15 августа юань вырос против доллара на 1,8%, согласно данным Wind Info, но нисходящий тренд юаня в этом году сохраняется.

Чжоу Хао, экономист Commerzbank, не ожидает сильного укрепления юаня, учитывая замедление темпов роста экономики страны, торговый конфликт с США, а также действия Пекина по уменьшению доли заемных средств в экономике.

Инвесторам следует более пристально отслеживать развитие конфликта между США и Китаем, обращая меньше внимания на другие факторы, такие как заключение сделки с Мексикой, так как опасения Трампа относительно Китая не ограничиваются сферой торговли. Об этом говорят в UBS Wealth Management.

На прошлой неделе состоялся очередной этап безрезультатных переговоров между США и Китаем.

Индекс доллара WSJ во вторник вырос на 0,1%, немного восстановившись после самого значительного с февраля двухдневного падения.