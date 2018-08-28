ОМСК, 28 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник в ходе совещания по социально-экономическим вопросам заявил, что правительству страны нельзя действовать механически и формально при принятии решений о пенсионных изменениях.

"Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан, здесь нельзя действовать механически, формально, и только взвешенно, и только осторожно", — считает Путин.

"При этом все решения, связанные с обеспечением интересов граждан, граждан прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи, социальной защиты, должны приниматься с опережением. Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня — хоть потоп". Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране", — добавил он.

Глава государства добавил, что детально сформулирует свою позицию по пенсионным изменениям и озвучит ее в среду, 29 августа.

"Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", — заявил Путин.

"Как известно, правительство России выступило с инициативой проведения реформы в сфере пенсионного обеспечения, внесло в Государственную думу соответствующий законопроект, который принят парламентом страны в первом чтении. Безусловно, все это ожидаемую абсолютно реакцию вызвало, достаточно острые дискуссии в обществе", — считает президент.

"Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, — эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде", — подытожил он.