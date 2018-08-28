МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Nordgold по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 17% и составила 56,2 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Нормализованная чистая прибыль, распределяемая между акционерами, сократилась на 24%, до 69,5 миллиона долларов, выручка уменьшилась на 3%, до 589,7 миллиона долларов "из-за сокращения объема продаж, частично компенсированного ростом средней цены реализации золота". Показатель EBITDA снизился на 8%, до 246,2 миллиона долларов, рентабельность по EBITDA сократилась до 41,8% с 44,1% годом ранее.

Во втором квартале 2018 года чистая прибыль Nordgold упала относительно предыдущего квартала в 3,1 раза — до 13,9 миллиона долларов, нормализованная чистая прибыль снизилась на 14%, до 32,1 миллиона долларов. Выручка сократилась на 3%, до 289,6 миллиона долларов, показатель EBITDA – на 5%, до 120,2 миллиона долларов, рентабельность по EBITDA уменьшилась до 41,5% с 42% кварталом ранее.

Чистый долг компании в течение второго квартала вырос на 15% и на 30 июня составил 797,2 миллиона долларов. Общий долг увеличился на 1%, до 1,013 миллиарда долларов. Денежные средства и их эквиваленты снизились на 30%, до 216,1 миллиона долларов.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.