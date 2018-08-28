МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Администрация США выплатит американским агропроизводителям 4,7 млрд долларов в рамках поддержки в период торговых конфликтов, сообщает Dow Jones.

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью в понедельник заявил, что первые выплаты получат фермеры — от производителей сои до производителей яблок и свинины, пострадавшие от действий основных торговых партнеров США.

Агропроизводители тревожно ждали деталей программы помощи, которую Минсельхоз США анонсировал в июле. Тогда ведомство заявляло, что увеличит пакет помощи вплоть до 12 млрд долларов в ответ на "неоправданные ответные действия" американских торговых партнёров на введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины.

"Худшего времени для проблем, вызванных несправедливыми ответными торговыми пошлинами, быть не могло", – заявил Пердью. Пакет помощи агропроизводителям даст администрации США время для заключения торговых соглашений, которые пойдут на пользу всей американской экономике, включая сельскохозяйственный сектор, добавил он.

Фермеры "не могут оплачивать свои счета простым патриотизмом", отметил Пердью.

Производители сои должны получить около 3/4 прямых выплат, или 3,6 млрд долларов. Остальное получат производители свинины, хлопка, сорго, молочной продукции и пшеницы.

В рамках программы закупки избыточного предложения производители свинины получат 558 млн долларов, а производители яблок, молочных продуктов и фисташек – примерно по 90 млн долларов.

В Минсельхозе говорят, что до декабря примут решение о втором пакете помощи, если ситуация на рынке останется сложной.

Программа помощи в основном будет направлена на более дорогие товары, идущие на экспорт. Так, товары, закупаемые правительством для школ и других учреждений, в программу помощи не входят.

"Вместо обычных апельсинов мы будем закупать дополнительный объем апельсинов особой категории", которые обычно приобретаются Китаем, отмечает Грег Ибак из Минсельхоза США.

Правительство также потратит 200 млрд долларов на финансирование торговых программ для развития зарубежных рынков сбыта американской сельхозпродукции.