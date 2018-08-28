КИЕВ, 28 авг — ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Украины считает очень высокими шансы Киева на успешный пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), в результате чего Украина уже до конца осени может получить транш от МВФ в размере около 2 миллиардов долларов, сообщил во вторник журналистам заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

Миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября. Стороны планируют обсудить последние экономические события, а также дальнейшие шаги, в том числе финансовую помощь от МФВ для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины, заявляли в фонде. В украинском минфине заявили, что рассчитывают обсудить с миссией продолжение сотрудничества с фондом после окончания программы помощи, которая завершается в марте.

"Шансы на положительный пересмотр (программы сотрудничества с МВФ — ред.) очень высоки. Наш прогноз — нам удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около 2 миллиардов долларов. Также это откроет возможности для сотрудничества с другими международными финансовыми организациями и получить еще 1,5 миллиарда финансовой помощи", — приводит слова Чурия украинское информагентство УНН.

Как добавил он, после этого Украина сможет выйти на рынок евробондов и разместить их примерно на 1,5 миллиарда долларов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.

Чурий также сообщил, что Нацбанк Украины ожидает поступления в резервы до конца года около 5 миллиардов долларов, включая транш от МВФ, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов.

При этом в июле Нацбанк сообщил, что снизил прогноз по международным резервам примерно на 1 миллиард долларов — с 21,6 до 20,7 миллиарда долларов на конец года, поскольку на конец года Украина планирует разместить еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов вместо ранее планируемых 2,5 миллиарда долларов.