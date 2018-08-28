МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. США и Мексика достигли договоренности об изменении Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Президенты двух стран заявили в понедельник, что незамедлительно начнут переговоры с Канадой о новых условиях торговли. Одновременно Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на канадские автомобили, если не удастся достичь трехстороннего соглашения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже поздравил президента США с достижением торгового соглашения с Мексикой и согласился продолжать продуктивное обсуждение нового договора.

Соглашение НАФТА начало действовать в 1994 году. Документ предусматривал поэтапную отмену таможенных пошлин во внутренней торговле США, Канады и Мексики с тем, чтобы постепенно снять все торговые барьеры. Полностью все положения соглашения были выполнены к 2008 году.

Во время своей президентской кампании Трамп неоднократно называл НАФТА худшим торговым соглашением в истории и грозился выйти из него. 23 января прошлого года Трамп подписал указ о начале процедуры переговоров с Мексикой и Канадой об изменении условий НАФТА.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что новое соглашение с Мексикой более выгодно США, и Канада будет вынуждена присоединиться к новому договору.

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С МЕКСИКОЙ

Трамп, в отличие от многих других кандидатов в президенты, методично проводит свои предвыборные обещания в жизнь, считает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин. По его словам, под лозунгом Let's Make America Great Again, и невзирая на заключенные ранее соглашения, и где-то нарушая правила ВТО, Трамп пересматривает торговую политику США, используя протекционистские меры.

"США, являясь крупнейшим потребителем товаров, работ и услуг, выступая с позиции силы, диктует свои условия игры в мировой торговле, в том числе и со своими ближайшими и стратегическими партнерами", — говорит эксперт.

С этим согласен аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его словам, Трамп последовательно проводит политику защиты национального производителя.

Соглашение НАФТА, в целом, было выгодно для всех трех стран: США, Мексики и Канады. С 1994 года, с начала действия соглашения, только в США за счет торговли с Мексикой и Канадой было создано около 14 млн рабочих мест.

При этом, по словам Калачева, США рассматривают действующее соглашение НАФТА как невыгодное для себя, хотя на самом деле конгломерат этих трех стран является крупнейшей в мире зоной взаимной торговли с низкими пошлинами. К примеру, Трамп обвиняет Канаду в том, что по некоторым позициям поставляемых в Канаду товаров пошлина достигает 300%, и США в данной ситуации находятся в невыгодном положении, поскольку большая часть товаров, идущих в США, облагается низкой пошлиной или вовсе не облагается.

"Если смотреть на структуру импорта и экспорта, то Мексика поставляет в США почти в два раза больше товаров, чем США поставляют в Мексику. В основном, в США идут нефть и автомобили, поскольку значительная часть американских автопроизводств размещена в Мексике из-за более дешевой рабочей силы. Обратно в Мексику из США идут нефтепродукты, продукты питания и инвестиции в денежном виде", — напоминает аналитик.

"Детали нового договора пока не озвучены, но, скорее всего, мы увидим, что в отношении мексиканских товаров пошлины будут заметно повышены, с тем, чтобы вернуть производство на территорию США и с тем, чтобы американские товары стали более конкурентоспособными", — говорит Калачев.

Фондовые рынки США отреагировали на новое соглашение очень позитивно, так как новое соглашение с Мексикой будет более выгодно для США и внутренних американских производителей, говорит аналитик.

Директор аналитического департамента "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов напоминает, что согласно новому соглашению, зона свободной торговли остается, но увеличивается доля США в сборке автомобилей, попадающих под беспошлинную коммерцию, до 75% с 62,5%. При этом, часть машины должна собираться рабочими с зарплатой как минимум 16 долларов в час.

И КАНАДОЙ

С подписанием торгового соглашения с Мексикой переговорная позиция США еще более усилилась, теперь Канада уже не может объединиться с Мексикой против США, считает Кукушкин. По его мнению, в процессе переговоров у Канады фактически нет шансов продавить свою позицию, хотя какие-то послабления со стороны США, безусловно, будут приняты для поддержания реноме коллег из Оттавы.

По мнению Крылова, Канада может не присоединяться к новому соглашению, но инвесторы понимают, что это нанесет существенный урон ее экономике.

По словам Калачева, США достаточно стремительно исправляют дисбаланс во внешней торговле, уменьшая импорт и увеличивая экспорт в основном за счет ведения торговых войн и пошлин на импортные товары.

"В данной ситуации ничего нового мы не увидели. США перезаключили договор с Мексикой и предложили присоединяться Канаде. Причем риторика американских властей довольно своеобразна: если Канада не захочет, мы просто поднимем пошлины в одностороннем порядке", — отмечает эксперт.

"Я думаю, что Канаде деваться некуда, и она будут вынуждена присоединиться к новому договору. Возможно, в итоге мы увидим некий аналог договора НАФТА только на новых условиях более выгодных США", — сказал аналитик.