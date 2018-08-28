МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-июне выросла на 0,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,2%, сообщил во вторник Росстат.

По оперативным данным ведомства, в январе-июне 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений в действующих ценах составил плюс 6,37 триллиона рублей (33,3 тысячи организаций получили прибыль в размере 7,75 триллиона рублей, 15,8 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,38 триллиона рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-июне выросла до 36,4% с 36% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 29,7% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 29,6%. В строительстве убыточными оказались 30,7% компаний против 31,1% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-июне понесли убытки 23,9% компаний против 22,7% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий по итогам шести месяцев составила 22,9% (за январь-июнь 2017 года — 17,6%). Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом убыточными были 37,1% компаний против 35,2% за шесть месяцев прошлого года.