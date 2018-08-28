МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Силовые машины" ожидают, что государство в 2019 году выделит на разработку газовых турбин большой мощности 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Председатель совета директоров "Силовых машин" Алексей Мордашов принял участие в заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина 27 августа.

В частности, Мордашов выступил по вопросу разработки и производства компанией "Силовые машины" линейки отечественных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65 и 170 МВт, а также строительства электростанции, на которой можно было бы получить референции для этих турбин. "Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения и дал поручение выделить на эти разработки в формате государственного софинансирования 3 миллиарда рублей в 2019 году", — говорится в сообщении.

"В рамках кооперации с предприятиями российского оборонно-промышленного и гражданского комплекса база научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных мощностей ПАО "Силовые машины" позволяет реализовать проект по созданию отечественных ГТУ большой мощности", — отмечает компания.