МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 5,93 рубля на акцию, реестр закрывается 15 октября, сообщается в материалах компании.

В начале августа наблюдательный совет "Алросы" предварительно рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года большую из двух величин — 43,674 миллиарда рублей, что составляет 5,93 рубля на акцию, или 70% от свободного денежного потока (FCF).

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года 43,674 миллиарда рублей, что эквивалентно дивидендным платежам в размере 5,93 рубля на акцию", — говорится в сообщении.

В предыдущие годы компания начисляла только финальные дивиденды по итогам года. В 2017 году на эти цели было направлено более 38,5 миллиарда рублей, из расчета 5,24 рубля на акцию.

Акционеры "Алросы" — Росимущество (33,0256%), министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (25,0002%), администрации районов (улусов) Якутии, на территории которых компания осуществляет свою деятельность — 8,0003%, в свободном обращении — 33,9739%.