МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Список проектов для стимулирования инвестиций в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова может быть сформирован к середине октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на совещании в РСПП во вторник. "Договорились, что к концу недели будут созданы две рабочие группы (по реализации инициативы Белоусова – ред.), которые ориентировочно к середине октября сформируют список приоритетных инвестпроектов", — сказал собеседник агентства.

В одну из рабочих групп, по его словам, войдут госчиновники и собственники компаний, которые определят общую стратегию реализации данной инициативы. Вторая рабочая группа, состоящая из топ-менеджеров компаний, займется детальной проработкой и оценкой предлагаемых к реализации проектов.

Белоусов в июле предложил изъять допдоходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. В список попали "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

По итогам встречи с бизнесом 24 августа Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ.