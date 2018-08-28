МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает ввести механизм, который позволит суду запускать процесс продажи доли иностранного инвестора в российских стратегических компаниях на открытых аукционах, если сделка была совершена без одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, и в случае, если невозможно применить последствия признания сделки недействительной. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как говорится в пояснительной записке, на данный момент, если суд на основании иска ФАС лишает иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров "стратега", то эта компания остается в бесконтрольном состоянии, а инвестор не вправе продать свою долю участия ввиду ничтожности ранее совершенной сделки.

"Необходимо отметить, что в данном случае речь идет лишь о недобросовестных иностранных инвесторах, которые совершили сделку в обход закона: если сделка могла быть совершена только при условии ее предварительного одобрения правительственной комиссией (по иностранным инвестициям — ред.), то ее совершение без такого одобрения является незаконным. Последствия в виде принудительной продажи акций на аукционе направлены в целом на недопущение ситуаций, когда стратегическое общество, по сути, лишается управления…. Представьте ситуацию, что такой иностранный инвестор владел 100% долей в обществе",- пояснила РИА Новости начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеся Мильчакова.

По ее словам, предполагается, что в аукционах смогут участвовать как российские, так и иностранные лица. Кто будет эти аукционы проводить, пока не понятно, но это точно не ФАС.

"Законопроект предусматривает, что правительство РФ определит, какой орган власти будет проводить такие аукционы. Конечно, это не ФАС России. Участвовать в таких аукционах смогут как российские, так и иностранные лица, но в зависимости от юрисдикции для них необходимо соблюдение норм российского законодательства. Так, если сделка (приобретение по результатам аукциона пакета акций или долей общества) подлежит предварительному согласованию в рамках закона о защите конкуренции, то необходимо получение согласия антимонопольного органа. Если иностранный инвестор будет претендовать по результатам аукциона на такой пакет, он должен получить одобрение на сделку правительственной комиссии", — пояснила Мильчакова.

В этом же законопроекте ФАС предлагает признавать хозяйственными обществами юридические лица, которые в понимании закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" таковыми не являются, но занимаются стратегическими видами деятельности. Это позволит ввести их под действие этого закона. Кроме того, законопроект наделяет ФАС полномочиями по проведению плановых и внеплановых проверок, в том числе иностранных инвесторов и стратегических компаний, чтобы иметь возможность установить факт получения иностранцем контроля над "стратегом" в обход требований закона.