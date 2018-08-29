МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны.

Путин отметил, что в проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет — до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет.

"Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", — заявил президент РФ. Путин: Надо ввести административную, уголовную ответственность за увольнение перед пенсией

Кроме того, глава государства предложил уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х.

"Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х", — заявил Путин.

Президент заявил также, что многодетные матери должны иметь право досрочного выхода на пенсию: женщины, имеющие трех детей, — на три года раньше срока, воспитывающие четырех детей — на четыре года.

"Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", — сказал Путин. Путин предложил повысить пособие по безработице для предпенсионного возраста до 11 тыс руб

Президент в телеобращении в россиянам предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

"Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50-ти работу действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер", — заявил он.