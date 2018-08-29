МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста предлагается повысить с 4,9 тысячи рублей до 11,28 тысячи рублей, заявил президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам.

Изменения могут быть внесены с 1 января 2019 года, период оплаты — 1 год.

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"А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год", — говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.