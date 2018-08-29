МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в стране необходимо ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

"Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста", — заявил Путин в своем обращении к гражданам России. Путин предложил повысить пособие по безработице для предпенсионного возраста до 11 тыс руб

Он отметил, что такую ответственность надо предусмотреть в рамках дополнительных гарантий, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.

Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Он также дал поручение правительству страны предложить стимулы для бизнеса с целью заинтересовать работодателей принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.

"Поручаю правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста", — сказал президент в ходе обращения к россиянам. Путин: Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет, для мужчин - 65

Еще одно поручение главы государства к кабмину — утвердить для граждан предпенсионного возраста программу по повышению квалификации и финансировать ее из бюджета.

"Поручаю правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета", — сказал Путин в своем видеобращении к гражданам России.

По его словам, "люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом".

"Это, как правило, надежные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям. При этом важно, чтобы они, так же как и более молодые работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свою квалификацию", — считает он.

"Необходимо также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты", — сказал Путин в обращении к гражданам России.

"Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием", — говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.