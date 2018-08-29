МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Минтруд ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного законодательства подготовит поправку по индексации пенсий на уровне выше инфляции после 2024 года, заявил глава ведомства Максим Топилин.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве.

"Он (Путин) сказал о том, что мы должны будем ко второму чтению подготовить поправку, которая будет касаться индексации пенсий после 2024 года. И тоже выше инфляции. Сейчас мы эти расчеты тоже будем готовить и такую поправку тоже будем включать в предложения для направления в Госдуму. Как я уже сказал, это до 24 сентября", — сказал Топилин в эфире "Первого канала".