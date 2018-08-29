МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Реализация новых льгот после принятия пенсионных изменений не повлияет на темпы индексации пенсий с января 2019 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Поэтому резервы и в федеральном бюджете, и в бюджете Пенсионного фонда для того, чтобы реализовать эти меры, они безусловно есть. И при этом хочу подчеркнуть еще следующее, что это никак не повлияет на озвученные и зафиксированные темпы индексации пенсий с 1 января 2019 года. Вот, как мы предполагали увеличивать пенсии на тысячу рублей ежегодно на протяжении шести лет, доведя среднюю страховую пенсию для неработающих пенсионеров до 20 тысяч рублей в 2024 году, на это все необходимые ресурсы предусмотрены", — заявил Топилин в эфире Первого канала.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. В частности глава государства предложил уменьшить повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет, позволить многодетным матерям выходить на заслуженный отдых досрочно, а также установить особую льготу для граждан, которым предстояло выходить на пенсию в ближайшие два года — позволив им оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Кроме того глава государства внес предложения по сохранению льгот для шахтеров, чернобыльцев, работников горячих цехов, поддержке жителей села и сохранению региональных льгот.