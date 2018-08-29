МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал сделанные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по изменению пенсионной системы, назвав их взвешенным, тщательно продуманным решением, нужным для реализации национальных целей.

В среду Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве.

"Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей", — написал Кудрин в Twitter.