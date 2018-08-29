МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 4,2% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне 4%. По первой оценке, рост экономики США в апреле-июне составил 4,1%.

По итогам первого квартала 2017 года рост ВВП страны в годовом выражении составлял 1,8%, во втором квартале — 3%, в третьем — 2,8%, а в четвертом — 2,3%. В январе-марте текущего года ВВП вырос на 2,2%.

При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США во втором квартале ускорились до 3,8% с 0,5% в первом квартале 2018 года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.