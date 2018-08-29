МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. США направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией по поводу пошлин на импорт страной ряда товаров из США, говорится в сообщении ВТО.

Запрос консультаций — первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации.

США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.

Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Так, были повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки этих пошлин составляют от 25% до 40%.

При этом в соответствии с заявлением Минэкономразвития, США неверно интерпретируют меры, принятые РФ по пошлинам, Россия действует в рамках норм ВТО.

"США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной (в данном случае — США)", — сообщили в МЭР.

США в среду направили в ВТО запрос на проведение консультаций с Россией по поводу пошлин на импорт страной ряда товаров из США. Запрос консультаций — первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации. США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО, а также что Россия, возможно, применяет более высокие ставки пошлин на импорт из США, чем предполагают ее обязательства в ВТО.