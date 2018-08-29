МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Реализация предложений президента РФ Владимира Путина по пенсионным изменениям потребует дополнительно порядка 500 миллиардов рублей за шесть лет, эти средства правительством будут найдены, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам.

"По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 миллиардов рублей. Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды", — сказал он.

Силуанов отметил, что президент РФ выступил с целым рядом инициатив по уточнению предложений по изменению пенсионного законодательства, которые подготовлены правительством РФ и находятся в Государственной думе. "Эти предложения направлены на улучшение социального обеспечения людей, в первую очередь в предпенсионном возрасте, на улучшение социального обеспечения пенсионеров, и, конечно, требуют финансовых затрат", — добавил он. Путин: Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет, для мужчин - 65

По словам Силуанова, необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете ПФР и, соответственно, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные президентом РФ инициативы, подчеркнул первый вице-премьер.

В своем обращении к россиянам президент РФ также назвал ряд мер, направленных на смягчение предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. В частности, он заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65, а все предложения об изменении пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму.