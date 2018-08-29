МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Минфин России в среду разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 13,219 миллиарда рублей из предложенных 15 миллиардов, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 96,851% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,26% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,8979% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,25% годовых. Спрос — 24,955 миллиарда рублей.

На прошлой неделе министерство отменило аукцион по размещению ОФЗ, объяснив свое решение резко возросшей волатильностью финансовых рынков. На текущей неделе Минфин принял решение возобновить проведение регулярных аукционов.

Министерство обычно в условиях сильной волатильности и неблагоприятной рыночной конъюнктуры не проводит традиционные аукционы по размещению ОФЗ, которые проходят по средам. Так, Минфин отменял аукционы в апреле этого года после введения США новых санкций против РФ.