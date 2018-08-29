МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации "ВСМПО-Ависма" по МСФО в январе-июне 2018 года составила 167,58 миллиона долларов, что на 40% выше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 3,3%, до уровня в 786,08 миллиона долларов. Себестоимость продаж упала на 10,6% и составила 440,34 миллиона долларов. Прибыль от операционной деятельности составила 223,43 миллиона долларов (больше почти на 45,9%). Показатель EBITDA сократился в годовом выражении на 6,1% — до 317,52 миллиона долларов.

В рублевом эквиваленте чистая прибыль компании в январе-июне составила 9,947 миллиарда рублей, что на 43,3% выше, чем годом ранее. Выручка выросла на 5,7%, до 46,657 миллиарда рублей. EBITDA составила 18,846 миллиарда рублей (спад на 3,9%).

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня текущего года составили 1,259 миллиарда долларов против 1,178 миллиарда долларов на конец 2017 года, краткосрочные — 179,61 миллиона долларов против 223,12 миллиона.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титановой продукции, поставщик на рынки порядка 50 стран. Среди основных зарубежных заказчиков Boeing, Airbus, Embraer и Rolls-Royce. ГК "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция корпорации, структуры, подконтрольные менеджменту ВСМПО, владеют 65,27% акций. Совокупный объем отгрузок титановой продукции в 2017 году увеличился на 14% по сравнению с показателем годом ранее — до 28,8 тысячи тонн.