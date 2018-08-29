МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет обойдется в 3,2 триллиона рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет — это в деньгах 3,2 триллиона рублей. Вы задали вопрос, в чем это измерялось. Был спор, я не буду этого скрывать, именно о том, о чем сегодня сказал президент, о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что исторически так сложилось, что женщина в советском союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей…", — заявила Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Изменение предполагаемой планки повышения, по словам Голиковой, коснется 2,4 миллиона женщин.