МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития в ближайшее время учтет в новой версии прогноза социально-экономического развития до 2024 года все пенсионные изменения, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Все изменения в ближайшее время будут инкорпорированы в уточненную версию прогноза", — цитирует Орешкина пресс-служба министерства.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам в среду назвал ряд мер, направленных на смягчение предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. В частности, он заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65, а все предложения об изменении пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму.

Реализация предложений президента РФ Владимира Путина по пенсионным изменениям потребует дополнительно порядка 500 миллиардов рублей за шесть лет, эти средства правительством будут найдены, заявил ранее журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.