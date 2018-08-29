МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ может обратиться в правительство с просьбой ввести экспортную пошлину на пшеницу, когда объем поставок в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) достигнет 25 миллионов тонн, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП).

Письмо было разослано членам НАЭСП после встречи с представителями Минсельхоза во вторник. По мнению министерства, даже при увеличении объема экспорта пшеницы до 25 миллионов тонн, для внутреннего потребления все еще останется достаточное количество зерна, добавляет агентство.

Представители НАЭСП не стали комментировать РИА Новости содержание письма. Минсельхоз не подтвердил РИА Новости информацию, данную в сообщении агентства Блумберг.

Минсельхоз России в ближайший понедельник проведет очередную запланированную встречу с экспортерами зерна, на которой будет обсуждаться текущая ситуация на рынке, производство зерновых и планы по экспорту.

На прошлой неделе глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что предпосылок для введения в России экспортной пошлины на пшеницу сейчас нет и что данная мера не рассматривается. Власти РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она была обнулена. На данный момент нулевая ставка пошлины на пшеницу действует до 1 июля 2019 года.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт зерна из России в 2018–2019 сельхозгоду по состоянию на 22 августа увеличился на 42% по сравнению с прошлым сезоном и составил 7,8 миллиона тонн. Поставки пшеницы за рубеж выросли в 1,7 раза — до 6,4 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит 44-45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.