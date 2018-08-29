МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что договоренность по НАФТА с США может быть достигнута к пятнице, сообщает агентство Рейтер.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.

"Мы признаем, что существует возможность достижения (соглашения) к пятнице, однако это только возможность, поскольку все зависит от того, будет ли это соглашение выгодным для Канады или нет", — приводит агентство слова премьера с пресс-конференции в Онтарио.

Вместе с тем Трюдо подчеркнул, что "отсутствие какой-либо сделки по НАФТА лучше, чем плохая сделка по НАФТА".