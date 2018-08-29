МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вырос за второй квартал 2018 года на 4,5%, или на 175,2 миллиарда рублей, и достиг 4 триллионов рублей, свидетельствуют основные показатели деятельности фондов, опубликованные на сайте ЦБ РФ.

"Рост средств произошел за счет заметного прироста пенсионных резервов – на 13,6%, или 166,1 миллиарда рублей. В результате объем пенсионных резервов достиг 1,4 триллиона рублей. Величина пенсионных накоплений практически не изменилась (+9 миллиардов рублей) и составила 2,6 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в первом квартале, напротив, пенсионные накопления росли быстрее пенсионных резервов за счет перевода средств из ПФР в НПФ по итогам переходной кампании 2017 года.

При этом регулятор отмечает, что ускорение роста пенсионных резервов не связано с приходом новых участников – их количество практически не изменилось и составило 6,2 миллиона человек на конец второго квартала. Количество застрахованных лиц по ОПС осталось на уровне 37 миллионов человек.