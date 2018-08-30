МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрит законопроект, вводящий единый идентификатор договора, который будет отражаться в кредитной истории, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Это новшество позволит корректно рассчитывать совокупную платежную нагрузку физических и юридических лиц при получении сведений из разных бюро кредитных историй.

Документ запрещает БКИ принимать от кредитных или микрофинансовых организаций информацию по договорам кредита или займа без такого идентификатора.

Проект вводит обязанность кредиторов не позднее одного года с вступления в силу изменений присвоить уникальные идентификаторы всем действующим договорам с заемщиками, поручителями и принципалами и представить их в бюро кредитных историй.

В свою очередь, Банк России будет наделен полномочиями устанавливать порядок присвоения источниками формирования кредитных историй уникального идентификатора каждому договору кредита.